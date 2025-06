Pyrénées-Orientales - Les Ecologistes et les Insoumis pour mettre la jeunesse au cœur de la ville de Perpignan

L’accord conclu par Les Ecologistes-Pays catalan et La France Insoumise 66 pour les Municipales à Perpignan est conçu pour faire vivre l’espoir soulevé par le Nouveau Front Populaire. Il s’agit de porter un programme de transformations fortes et de ruptures assumées dans tous les domaines, démocratique, écologique et social : l’objectif est de changer réellement la vie du plus grand nombre. Il y a urgence à Perpignan !

Dans cette optique, Les Ecologistes et La France Insoumise accordent une importance particulière à l’enfance et à la jeunesse. Des mesures concrètes sont à prendre quant aux conditions d’apprentissage dans les écoles, à l’alimentation de nos enfants, à l’accès à la culture, aux loisirs, aux infrastructures et aux clubs sportifs.

Par conséquent, Les Ecologistes et La France Insoumise organisent une campagne d’action intitulée « La jeunesse au cœur de la ville : quel Perpignan pour nos enfants ? » Ils seront présents à partir de jeudi 12 juin devant les écoles primaire pour échanger avec les parents afin de déterminer les mesures les plus urgentes et les plus efficaces en capacité de rendre meilleure la vie des enfants et des jeunes, et de coconstruire avec la population un programme qui répondent à ses attentes.

Nicolas BERJOAN, secrétaire régional des Ecologistes (06 41 95 05 49)

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise (06 07 34 33 81)