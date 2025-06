HÉRAULT - La Course de la Lagune 2025 : un rendez-vous sportif, solidaire et marseillanais plus fort que jamais

La Course de la Lagune 2025 : un rendez-vous sportif, solidaire et marseillanais plus fort que jamais

Dimanche 8 juin, Marseillan s’est transformée en véritable capitale régionale du running et de la convivialité à l’occasion de la 4e édition de la Course de la Lagune. Depuis l’Esplanade du Port, plus de 580 participants ont pris le départ d’un événement qui ne cesse de gagner en ampleur d’année en année. Ils étaient 160 la première année, 380 la deuxieme année, 450 l'an dern,ier et 580 cette année. Assurémment ce rendez-vous devenu incontournable, tant sur le plan sportif qu’humain, a confirmé sa stature départementale, et sans doute bientôt régionale.

Organisée par la Ville sous la houlette de Florent Marti, directeur de course et chargé des grands événements sportifs à la municipalité depuis quatre ans, la manifestation a franchi un cap. C’est une progression exponentielle », explique-t-il, saluant l’implication de plus de 80 bénévoles mobilisés sur le terrain pour assurer la sécurité et la logistique.

Trois formats étaient proposés cette année : le 5 km, le 10 km, et la marche caritative de 5 km. La course de 10 km a réuni près de 400 coureurs, avec un niveau relevé. Le 5 km a quant à lui permis aux plus jeunes et aux amateurs de participer sans pression. Mais c’est la marche qui a sans doute touché le plus de cœurs : 180 marcheurs ont déambulé dans la bonne humeur au profit d’une association humanitaire. Cette dimension solidaire a insufflé à l’événement une profondeur particulière. « Chaque pas a été une pensée. On marche pour les autres, pour ceux qu’on peut aider avec peu », confiait une participante, émue.

Le maire de Marseillan a tenu à saluer dans son allocution d’ouverture le travail remarquable de l’équipe organisatrice, mais aussi la participation active du personnel municipal, invité à courir. Une employée de mairie a même décroché une remarquable 2e place sur le 10 km, suscitant des applaudissements nourris à l’arrivée.

Le parcours, fidèle à sa réputation, a de nouveau séduit les coureurs : un départ depuis le port, une traversée du cœur historique de la ville, un passage apaisant le long du Canal du Midi, et un retour grandiose face à la lagune de Thau. Les conditions météo idéales et le départ matinal à 9h ont permis d’éviter la chaleur tout en profitant d’un décor naturel splendide.

L’édition 2025 a aussi été marquée par une belle histoire de sport et de maternité.



Nina Ozuch, vainqueure en 2023, avait interrompu sa saison l’an dernier pour donner naissance à un petit garçon, Achille. Elle est revenue cette année avec une détermination intacte, et s’est imposée a nouveau avec panache, bouclant le 10 km sous les applaudissements. « C’est un moment fort. Revenir ici, avec mon fils qui m’attend à l’arrivée, c’est plus qu’une victoire, c’est une renaissance », a-t-elle confié.

Le succès de cette édition pousse déjà l’équipe organisatrice à réfléchir à l’avenir. « Il va falloir penser à élargir la jauge, structurer encore plus l’événement. Mais l’essentiel restera : que cette course soit un moment de partage et de fierté pour Marseillan », conclut Florent Marti.



