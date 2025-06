MARSEILLAN - Marseillan fête sa jeunesse le 14 juin : une journée folle au parc de Tabarka !

Marseillan fête sa jeunesse le 14 juin : une journée folle au parc de Tabarka !



Samedi 14 juin, le parc de Tabarka à Marseillan se transformera en terrain de jeux géant à l’occasion de la Fête de la Jeunesse. Dès 10h et jusqu’à 18h, petits et grands sont invités à une journée entièrement gratuite, placée sous le signe du sport, de la fête, du partage et de la créativité.

Des animations pour tous les goûts

Dès l’ouverture officielle à 10h, les enfants pourront profiter de structures gonflables, de balades en bateau sur l’étang, de jeux de sable, de plongée, de laser game ou encore de paddle et tennis ballon. Une mini-ferme, des jeux en bois et une ludothèque seront également installés pour compléter cette ambiance festive. Le food court offrira de nombreuses possibilités de restauration, avec food trucks et espaces pique-nique pour profiter pleinement de la journée.

Un temps fort de glisse avec l'Urban Jam Contest

Côté sensations, le skatepark et le pumptrack vibreront toute la journée au rythme de l’Urban Jam Contest, une compétition spectaculaire de trottinette et de roller freestyle. Initiations dès 10h30 (matériel prêté), puis qualifications et finales -12 ans l’après-midi, avant les finales +12 ans à partir de 16h45. La remise des prix aura lieu à 17h40, après des figures impressionnantes sur rail, hip ou modules bunny hop.

Spectacles, musique et convivialité

À 11h45, les plus jeunes monteront sur scène avec le spectacle des ALP maternelles, suivi à 17h25 par celui des ALP primaires. À 16h, un goûter sera offert par la municipalité, et à 17h, l’association « Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui » récompensera les lauréats de son concours photo. Le tout rythmé par la musique, les rires et l’enthousiasme contagieux de la jeunesse marseillanaise.

Casque obligatoire pour les participants à l’Urban Jam, avec autorisation parentale requise pour les mineurs. L’organisation se réserve le droit de modifier la programmation selon la météo ou l’affluence.