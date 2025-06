MARSEILLAN - Bret Roberts à la Bellonette : un vernissage déjanté, poétique et inoubliable

Bret Roberts à la Bellonette : un vernissage déjanté et poétique à l'image du personnage.

Bret Roberts a transformé une toile en œuvre collective à Marseillan

Ils étaient une cinquantaine à répondre à l’invitation du Domaine de la Bellonette ce jeudi 5 juin. Ce qu’ils ont vécu dépasse de loin une simple exposition.

Il y a des artistes qui exposent. Et puis il y a Bret Roberts, qui transforme un vernissage en expérience. Jeudi soir, sous les arbres complices du Domaine de la Bellonette, dans cette lumière douce qui descend lentement sur la lagune, l’acteur-peintre-musicien-compositeur américain a offert bien plus que des toiles : un moment suspendu, vibran et profondément humain.

Un esprit libre dans un lieu libre

Dès les premiers instants, le ton est donné. Bret arrive guitare à la main, sourire aux lèvres, silhouette longiligne et regard habité. Il ne fait pas un discours. Il s’adresse à chacun. Il joue. Il parle. Il se confie. Il fait rire. Et il peint... avec ses mots, ses accords, ses silences aussi.

Autour de lui, une cinquantaine de curieux, d’amis, de fidèles du domaine, d’amateurs d’art et de passants séduits par l’ambiance, découvrent l’exposition « You are the Flowers » dans une atmosphère décontractée et joyeuse. Les œuvres de Bret — éclats de couleurs, mouvements saisis, visages expressifs — dialoguent avec le décor naturel du domaine, comme si elles avaient toujours été là.

Une toile à déconstruire, un moment à partager

Le clou du vernissage, inattendu et profondément touchant, a lieu en fin de soirée apres que les participants aient pu se restaurer deviser et prendre un verre au var de la Bellonnette. L’artiste a alors invité chacun à s’approcher d’une de ses œuvres, une toile posée sur une table. Mais cette fois, il ne s’agit pas de contempler. Il s’agit de participer, de déconstruire, de signer, de dessiner, de coller, ou même simplement de déposer un mot. Une sorte de rituel collectif, entre performance et confidence, où chacun laisse une trace, où chacun devient artiste. Cette toile, désormais composite et collaborative, restera le témoin d’un moment rare, presque magique.

Un retour très attendu le 21 juin

Ceux qui étaient là pourront retrouver Bret Roberts le 21 juin, pour la Fête de la musique. Il sera cette fois sur scène aux côtés de Michel Aubenas, crooner sétois à la voix de velours, et EFIX, DJ agathois aux beats soyeux. Une soirée qui promet d’être aussi vibrante qu’un solo de guitare sous les étoiles.

En attendant, « You are the Flowers » se visite jusqu’au 26 juin au Domaine de la Bellonette. Une exposition à vivre autant qu’à voir.

Domaine de la Bellonette, Chemin des Domaines – 34340 Marseillan

06 13 04 41 50

Exposition jusqu’au 26 juin

Soirée Fête de la musique le 21 juin