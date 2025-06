MARSEILLAN - Course de la Lagune : Tout est prêt ! Départ ce Dimanche 8 juin à 9h de l'esplanade du port

MARSEILLAN – Dimanche 8 juin 2025 : La Course de la Lagune de Marseillan, troisième édition

Un rendez-vous sportif et convivial à ne pas manquer

Après le succès retentissant des précédentes éditions, la Course de la Lagune revient pour sa troisième édition le dimanche 8 juin 2025, à 9h. Organisée sous la houlette de Florent MARTY directeur de course et de membre du service d’informations de la commune, cette manifestation est devenue un véritable atout tant sur le plan sportif que pour la renommée éco-touristique de la commune de Marseillan.

5 km, 10 km, ou marche caritative : il y en a pour tous les goûts !



Cette année, la Course de la Lagune s’étoffe pour offrir à chacun la possibilité de participer, quel que soit son niveau. Les coureurs pourront s’inscrire sur un parcours de 5 km ou 10 km, tandis que les amateurs de marche auront la possibilité de prendre part à une marche de 5 km. Mieux encore, les frais d’inscription à cette marche seront intégralement reversés à une œuvre caritative, offrant ainsi à tous l’opportunité de soutenir une bonne cause tout en profitant d’un moment convivial.

Un itinéraire d’exception au cœur de Marseillan

Le départ sera donné depuis l’Esplanade du Port, point névralgique de la ville, puis les participants s’élanceront à la découverte des trésors de Marseillan :

Le cœur historique et ses ruelles pittoresques, son théâtre à l’italienne, son église…

Les vignes environnantes et la sérénité du Canal du Midi.

L’arrivée se fera en longeant la Lagune de Thau, cadre naturel d’une beauté saisissante, pour un final inoubliable.

Une organisation bien rôdée et un succès grandissant



Afin d’éviter les fortes chaleurs, le départ sera donné à 9h, un horaire idéal pour profiter pleinement du parcours. Forte de l’expérience des années précédentes, l’équipe d’organisation a su peaufiner les moindres détails pour faire de cette journée un moment de sport et de fête. Les inscriptions ont déjà commencé, et l’engouement est tel qu’un grand nombre de participants sont déjà inscrits. Les places sont toutefois limitées et aucune inscription ne sera possible sur place, alors ne tardez pas !

Objectif : battre un record de participants et de dons

Avec déjà de nombreux sportifs sur la ligne de départ, l’objectif cette année est de battre le record de dons et de participants. La municipalité de Marseillan, fière de l’essor que connaît la Course de la Lagune, encourage toutes les initiatives permettant de promouvoir le sport et le tourisme local. Cette manifestation est ainsi devenue un rendez-vous incontournable pour les coureurs de la région et les vacanciers de passage.

Informations pratiques

Date de l’événement : Dimanche 8 juin 2025, départ à 9h

Parcours : 5 km, 10 km, ou marche 5 km (caritative)

Il est désormais trop tard pour vous inscrire