OCCITANIE - What a trip festival propose le film "le mystere des anneaux " de Laurent Ballesta jeudi 12 juin à R

Pour lancer le festival nous vous proposons plusieurs temps forts en juin et durant l'été

Jeudi 12 juin à 19h30 - Cap Corse le Mystère des anneaux - la dernière aventure de Laurent Ballesta en Corse

Synopsis

Au large du Cap Corse, à plus de 100 mètres de profondeur, des formations mystérieuses ont été découvertes : plus de mille anneaux parfaitement circulaires, mesurant jusqu'à 20 mètres de diamètre. Pour élucider ce phénomène sans précédent en Méditerranée, l’équipe Gombessa, dirigée par Laurent BALLESTA, mène une enquête approfondie en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire de scientifiques. À l'aide d'une station sous-marine, d’un sous-marin et de nombreuses expérimentations, l’équipe Gombessa cherche à comprendre la formation de ces étranges structures et à révéler la biodiversité exceptionnelle qu'elles abritent.

Vendredi 6 juin avec un apéro Voyage à la panacée à partir de 18h - Au programme

Du théâtre d’improvisation pour voyager avec humour - Une expo d’artistes locaux - Des stands partenaires - Une ambiance musicale pour chiller et échanger

Venez échanger avec des voyageurs sur vos prochains voyages