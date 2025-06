OCCITANIE - Ville de congrés internationaux : Montpellier en Hausse

MONTPELLIER REMONTE AU CLASSEMENT ICCA DES DESTINATIONS DE CONGRES INTERNATIONAUX

Montpellier progresse dans le classement ICCA (International Congress and Convention Association) des destinations de congrès internationaux, passant de la 11e à la 5e place (hors Paris) en France.

Ce succès reflète l’attractivité de la ville pour le tourisme d’affaires et de congrès !

Reconnu mondialement, le classement ICCA évalue les villes selon leur capacité à accueillir des congrès associatifs internationaux.

Montpellier, forte de son héritage médical et scientifique, bénéficie de chercheurs, entreprises innovantes et infrastructures de pointe.

Historiquement reconnue à l’international pour sa faculté de médecine, datant du 12e siècle, Montpellier bénéficie d’un CHU et de laboratoires de recherche de haut niveau. Avec 2 700 chercheurs et la présence du premier pôle de compétitivité agricole et agroalimentaire français, Agri Sud-Ouest Innovation, la ville est également au cœur d'un écosystème qui favorise l'innovation par la synergie entre la recherche et l'entreprise. Enfin de nombreux départements de recherche travaillent ensemble au sein du pôle de recherche Agropolis International, de l'INRAE, du CIRAD, de l'IRD, du CGIAR et de l'université.

C’est également grâce au positionnement de la Métropole en matière de santé globale avec la création de Med Vallée, un hub de rang mondial autour de trois filières majeures (santé, environnement et agroécologie).

Engagée dans une démarche durable, Montpellier offre une mobilité optimisée avec un aéroport à 10 min du centre, 2 gares et des centres de congrès et d’exposition accessibles à pied et transports en commun avec des hébergements de qualité à proximité. Ces équipements certifiés ISO 20121 attestent de son engagement écologique. La Métropole quant à elle s’engage en élaborant une feuille de route du tourisme durable 2030 pour penser le tourisme de demain.

Avec 300 jours de soleil par an, un cadre méditerranéen et un riche patrimoine, Montpellier s’impose comme une destination idéale pour l’organisation de congrès.