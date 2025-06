OCCITANIE - Les études sont plus belles au soleil : l'Occitanie caracole en tête des meilleures villes étudiantes

Les études sont plus belles au soleil : l’Occitanie caracole en tête des meilleures villes étudiantes

À l’heure des choix décisifs sur Parcoursup, le classement 2025 de L’Étudiant des meilleures villes étudiantes vient confirmer ce que les jeunes savent déjà : l’Occitanie est la région où il fait bon apprendre… et vivre. Avec Toulouse en tête du palmarès et Montpellier ex-aequo à la 2ᵉ place, la région brille par son dynamisme étudiant. Mais ce n’est pas tout : Nîmes et Perpignan figurent également parmi les villes plébiscitées, dessinant une carte étudiante où le soleil, la culture et la qualité de vie sont des atouts majeurs.

Toulouse et Montpellier, un duo gagnant

Toulouse, sacrée meilleure ville étudiante de France en 2025, séduit par son équilibre entre excellence académique, vie culturelle foisonnante et infrastructures adaptées. La Ville rose a grimpé deux places depuis 2024, grâce à des progrès notables sur les critères logement, transports et initiatives locales. Montpellier, quant à elle, reste une valeur sûre : leader nationale sur les transports avec son réseau gratuit pour les habitants, elle allie modernité et patrimoine, sans oublier ses plages à quelques coups de pédale.

La douceur de vivre en Occitanie, un atout clé

Au-delà des classements, c’est l’art de vivre occitan qui fait la différence. Entre marchés colorés, festivals toute l’année et cadre naturel exceptionnel (de la Méditerranée aux Pyrénées), la région offre un environnement propice à l’épanouissement. Les étudiants le savent bien : ici, les terrasses ensoleillées prolongent les révisions, et les montagnes ou la mer invitent aux escapades le week-end.

Nîmes et Perpignan, des pépites à ne pas négliger

Si les grandes villes volent la lumière, Nîmes et Perpignan confirment leur attractivité. Nîmes, avec son riche patrimoine romain et son coût de vie maîtrisé, attire ceux qui cherchent équilibre et authenticité. Perpignan, proche de l’Espagne, mise sur son multiculturalisme et son cadre de vie détendu.

Les leviers de la réussite selon L’Étudiant

L’enquête souligne des critères déterminants :

Logement : Besançon (1ʳᵉ) et Lyon se distinguent, mais Toulouse et Montpellier restent compétitives.

Transports : Montpellier en tête, suivie de Toulouse et Lyon.

Culture et emploi : L’Occitanie excelle avec ses tiers-lieux innovants et son tissu économique dynamique.

« Ce classement révèle une tendance forte : les étudiants privilégient désormais des villes où bien-être et opportunités académiques vont de pair », analyse Vianney Loriquet, datajournaliste chez L’Étudiant.

Retrouvez le classement complet sur : https://www.letudiant.fr/classements/classement-des-villes-etudiantes.html