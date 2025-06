Haute-Garonne - Les jeunes musiciens et la lutherie s'enflamment a Saint Felix de Lauraguais

Au coeur du village, sous la halle de St Félix Lauragais, une animation gratuite à destination du jeune public avec la prestation de la classe de violon du conservatoire de Casatelnaudary, un mini-récital du jeune viloncelliste virtuose Soni Siecinski membre de Cello 8 et la présence du luthier toulousain Fabien Peyruc qui nous présentera divers instruments à cordes et nous dévoilera les secrets de son métier d'art.

Soni Siecinski

Soni Siecinski est un violoncelliste de 24 ans dont le talent et la détermination ont surmonté de nombreux obstacles. Né avec une malformation à la main gauche, Soni a fait preuve d’une résilience extraordinaire pour atteindre les sommets de la musique classique. Il souhaite, par son parcours, inspirer les musiciennes et musiciens confrontés à un handicap physique :

« Je veux être considéré comme un musicien porteur de handicap en pleine possession de ses capacités techniques et artistiques. Mon projet, c’est devenir soliste et faire une carrière internationale. Je sais ce que je ferai de ma notoriété dans les années qui viennent : faire bouger les lignes, qu’aucune personne en situation de handicap ne soit plus bridée dans son ambition de devenir musicien professionnel. Qu’elle sache que c’est possible et que son chemin puisse être facilité. »

Il commence le violoncelle à 5 ans avec Laure Volpato, qui le dirige rapidement vers Marie-Paule Milone, avec qui il poursuit son apprentissage au Conservatoire du Centre de Paris à partir de 2007. Soni suit Marie-Paule Milone au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Rueil Malmaison, puis au CRR de Paris en 2014, où il continue ses études en cycle de perfectionnement après avoir obtenu son Diplôme d’Études Musicales (DEM) à l’unanimité et félicitations du jury en 2019.

Passionné par la musique, Soni ne s’arrête pas au violoncelle. Il fait du piano au CRD de Montreuil de 6 à 16 ans (CFEM obtenu en 2016) et de la trompette au CRR de Paris de 8 à 16 ans, dans la classe de Guy Touvron puis de Gérard Boulanger. Il pratique la direction de choeur de ses 14 à 16 ans avec Mme Morel au CRR de Paris et la direction d’orchestre avec Adrian McDonnell de ses 16 à 18 ans à la Schola Cantorum.

Soni a obtenu son DEM de Formation Musicale à l’unanimité et avec félicitations du jury, peu après avoir remporté un 1er prix au concours Flame en violoncelle (2013). Au concours VioloncellenSeine 2016, il remporte un 1er prix en 3e catégorie et le prix « Coup de coeur du public ». Il a obtenu avec mention Très bien, à l’unanimité et avec les félicitations du jury son Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) en 2024 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Soni est depuis 2020 le violoncelle n° 4 de Cello8, l’octuor de Talents & Violon’celles avec lequel il a enregistré l’album « Ode à la nuit » sous le label Mirare et a réalisé la tournée de concerts 2021-2022- 2023-2024 notamment à La Folle Journée de Nantes.

Soni joue sur un violoncelle inversé construit par un collectif de luthiers (Savine Delaporte, Joël Klépal, Antoine Lescombe, Virginie Pezet-Berton, Jean-Louis Prochasson), depuis août 2019 - Mécène : Talents & Violon’celles.

Fabien Peyruc

La classe de violons du conservatoire de musique de Castelnaudary

« Tout a commencé par une guitare abandonnée à laquelle j’ai voulu redonner vie. Elle m’a conduit dans un atelier d’ébénisterie.

Me voilà convaincu. Je débute mon apprentissage, à l’ International School of Violin Making (I.P.I.A.L.L.) Antonio Stradivari de Crémone en Italie. Je complète ma formation à l’Ecole de Lutherie de Mirecourt où j’obtiens le Diplôme des Métiers d’Art en 2003.

J’ai posé mes valises à Paris où j’ai assisté Bernard Sabatier. J’y ai découvert la restauration et l’expertise au travers d’instruments anciens de prestige. Mais aussi une approche nouvelle de la facture instrumentale en réalisant des créations modernes et des copies d’anciens.

En 2009, j’installe mon établi à Toulouse, en reprenant l’atelier Delfour. Depuis, j’y pratique l’entretien, la location et la restauration à côté d’une activité de fabricant. Je réalise des copies d’instruments historiques et des créations.

Quelques distinctions à des concours internationaux de lutherie (Paris, Poznan, Pisogne) ainsi que le soutien des musiciens m’encouragent chaque année, à faire toujours plus de copeaux. »

La classe compte actuellement 8 enfants entre 7 et 13 ans et j’ai 2 adultes. « Cela fait quelques années que l’on nous demandait la création d’une telle classe. Ouverte depuis la rentrée, dix places ont été proposées en cours individuels, pour musiciens débutants ou confirmés. C’est une évolution importante de l’école qui, historiquement, était plutôt orientée vers les instruments à vent, le piano, la guitare et les percussions », déclare Antoine Lopez. Directeur de l’Ecole de Musique Intercommunale (EMI) de Castelnaudary.

La classe de violons du conservatoire de musique de Castelnaudary est sous la direction d’Olga Ducasse.

La violoniste Olga DUCASSE est née et a grandi en Biélorussie. Elle fait ses études au Conservatoire Supérieur de Minsk d’où elle sort diplômée avant d’intégrer l’orchestre National de Radio et de Télévision. Elle intègre ensuite l’Orchestre National d’Opéra de Minsk en tant que Violoniste Titulaire où elle effectue de nombreuses tournées dans toute l’Europe et continue à se perfectionner dans la musique de chambre.

En parallèle de sa carrière professionnelle de chambriste, sensible au rôle positif de la musique dans les relations interculturelles et l’épanouissement social, Olga s’investit en 1999 au sein de l’Association Musique Espérance de France. L’association la sollicite en tant que musicienne internationale expérimentée afin de soutenir les projets et en particulier le projet en faveur des enfants touchés par les événements de Tchernobyl, Elle coordonne ainsi plusieurs projets de l’association qui réunissent des enfants de plusieurs nationalités autour de la musique, dans un objectif pacifiste, social et humanitaire et qui l’amèneront à s’établir en France.

Elle soutient l’association en se produisant régulièrement en concert de musique de chambre, pour collecter des fonds et financer les violons de chaque élève du projet et les instruments des 3 centres sociaux de Bergerac.

Au fil du temps, la violoniste passionnée est restée attachée à la découverte de nouveaux horizons, de nouveaux publics. Son registre initial classique s’est enrichi d’un répertoire de musiques traditionnelles russes, de variété, de country et d’un registre très contemporain.