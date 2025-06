Toulouse - PERL renforce son positionnement sur le marché étudiant et lance une nouvelle résidence étudiante

Perl, créateur et leader du marché de l'investissement en nue-propriété depuis 25 ans, poursuit sa dynamique sur le marché étudiant. Après le succès de sa résidence à Dijon, Perl annonce le lancement de l’opération « Agora », située à Toulouse au cœur du dynamique quartier Purpan, à la croisée des pôles universitaires et du pôle aéronautique de Blagnac. Cette résidence propose 136 studios conçus pour répondre à la forte demande de logement étudiant à Toulouse.

Accessibles à partir de 72 000 € grâce à une décote de 37% du prix d’acquisition, soit un prix en nue-propriété de 4.375 € par m², Perl offre ainsi une véritable opportunité d’investissement attractive et sécurisée pour tous les budgets.

« Avec Agora, nous apportons une réponse concrète et pertinente à la forte demande de logements dans un quartier stratégique de Toulouse, entre campus et pôles économiques. C’est une métropole en pleine expansion, au cœur des filières de pointe comme l’aéronautique, l’aérospatial et la santé, offrant ainsi un fort potentiel pour les investisseurs immobiliers. Cette opération incarne pleinement notre ambition de créer de la valeur durable, en conciliant performance patrimoniale et impact social », déclare Nicolas de Bucy, Directeur Général de Perl.

« Avec la « Résidence Agora », nous confirmons l’engagement de Nexity à développer des solutions de logements innovantes et accessibles, pour répondre aux besoins croissants des étudiants de la Métropole de Toulouse. Notre partenariat avec PERL, nous permet également de contribuer à créer un cadre de vie accessible, au service des territoires et de leurs habitants. » explique Christophe Brochet, Directeur général Midi-Pyrénées.

« Agora » : 136 studios neufs dans un écrin de verdure, au cœur d’un environnement urbain et dynamique

Perl lance la commercialisation de 136 studios répartis du rez-de-jardin au 4ème étage d’une résidence à l’architecture sobre et contemporaine. Équipée de services destinés aux résidents, tels qu’un bureau d’accueil, une laverie Wash & Go, une Life Place (cuisine partagée) et d’un Work Place, « Agora » est une résidence idéalement située à proximité des transports et services. Elle respecte la réglementation énergétique 2020 et les appartements bénéficient de la labellisation « Habitat Neuf Promotelec ».

Le démarrage des travaux est prévu au 4ème trimestre 2025 pour une livraison au 3ème trimestre 2027.

Développée par Nexity et composée de 2 bâtiments, « Agora » offre un cadre de vie au cœur du quartier des Arènes Romaines, haut lieu historique de Toulouse datant du 1er siècle avant notre ère.

Située à proximité immédiate de la station de tramway « Ancély », « Agora » bénéficie d’un emplacement idéal. La proximité des transports en commun assure une desserte optimale, permettant de rejoindre facilement le centre-ville de Toulouse, en moins de 30 min. À horizon 2028, l’offre de transport s’étoffera avec la mise en service de la ligne C du métro, dont la station se situera à 400 m du programme « Agora ».

Toulouse, dynamisme économique et excellence académique

4ème ville de France avec plus de 500 000 habitants et 820 000 sur l’agglomération, Toulouse séduit autant pour son patrimoine que pour son économie florissante. Capitale européenne de l’aéronautique et de l’aérospatial, elle accueille les sièges d’Airbus et de nombreuses entreprises du secteur, générant plus de 65 000 emplois. Son rayonnement universitaire avec 130 000 étudiants, son climat agréable et ses nombreux espaces verts en font une ville où il fait bon vivre et investir.

Situé sur la rive gauche de la Garonne, le quartier Purpan bénéficie d’un emplacement stratégique. Proche du centre-ville de Toulouse, il offre un accès privilégié aux pôles économiques, notamment l’aéroport Toulouse-Blagnac et au CHU Purpan comptant plus de 2 000 étudiants. « Agora » offre un emplacement de choix, à moins de 15 min des pôles universitaires de Blagnac, qui accueille des étudiants principalement dans les domaines de la gestion, du commerce et de l'aéronautique.

Un prix attractif à partir de 72 000 €

La résidence « Agora » offre des opportunités d’investissement pour tous les budgets. Moyennant une décote de 37 % du prix d’acquisition, les appartements sont accessibles à partir de 72 000 € et le prix en pleine propriété est de 6 940 € par m² (hors parking) et 4 375 € par m² en nue-propriété.

Pendant une durée d’usufruit de 17 ans, ces logements seront loués par l’usufruitier-bailleur 3F Résidences à des locataires sous conditions de ressources. En plus de la gestion locative, le bailleur assurera l’entretien des biens pendant toute la durée de l’usufruit. Les épargnants pourront ainsi profiter d’un placement immobilier sécurisé, sans risque locatif ni contrainte de gestion.

Rappel du concept de l’investissement en nue-propriété

Le démembrement de propriété repose sur le partage de l’usufruit et de la nue-propriété qui sont les deux droits constitutifs de la pleine propriété. Le nu-propriétaire possède le bien sans en avoir l’usage, pendant une durée définie contractuellement, de 15 à 20 ans, tandis que l’usufruitier dispose du droit d’usage du bien en assurant la gestion locative globale, tout en percevant, au fil de l’eau, les revenus afférents.