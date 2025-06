Pyrénées-Orientales - J'ai mon projet, même inutile, donc j'existe…

En région comme au Parlement, le « bloc productiviste » s'accroche à l'A 69 Toulouse / Castres. Par cette dénomination, on désigne la majorité régionale autour de Carole Delga, le socle commun gouvernemental bien que minoritaire au sein de l'Assemblée nationale, la fausse opposition de l'extrême droite véritable béquille du gouvernement Bayrou. Ils n’ont de cesse de faire reprendre les travaux de l’autoroute en dépit des décisions de justice.

Dans les Pyrénées-Orientales, la configuration est identique. Ce même bloc productiviste s'arc-boute autour de grands projets inutiles, anachroniques et écocides. Sans doute pour tenter de masquer l'impéritie et le manque d'imagination de ces décideurs ! Chacun pense se rassurer en excipant qui de son autoroute, de son golf, de son parc, de son pont, se sa rocade etc... Chacun y reconnaîtra son petit !

Ces grands projets ne résolvent aucun des problèmes du département. Pire, ils les aggravent par leur méconnaissance des réalités. Les urgences écologiques sont malmenées, les enjeux sociaux ignorés, les pratiques démocratiques expéditives. Ils se contentent de faire ruisseler l'argent en circuit fermé. Pour les différentes composantes de ce bloc productiviste, la finalité est toute autre. Elle peut se traduire de la sorte « Tant que j’arbore mon projet, même inutile, j’ai l’impression d’exister… et cela me rassure ! ».

Face à ces logiciels périmés, inopérants et franchement néfastes, des ruptures sont plus que jamais nécessaires pour réorienter le département des Pyrénées-Orientales. Il s’agit de lui redonner une boussole indiquant l’intérêt général et de faire face réellement aux défis. La France Insoumise s’y attellera avec détermination et sens des responsabilités.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise