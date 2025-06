Aigues Mortes - Emploi : dernière ligne droite avant la saison !

Terre de Camargue et ses partenaires se mobilisent avant le rush de la saison. Le Service emploi, France Travail Vauvert, la Mission Locale Jeunes Petite Camargue et l’ANEFA du Gard mettent en place des actions pour accompagner et mettre en relation recruteurs du territoire et demandeurs d’emploi.

Trois journées sont programmées prochainement. Deux jobs dating seront organisés avec une entreprise de la grande distribution et un domaine viticole. Une opération inédite « Objectif, job d’été » permettra aux candidats à la saison de booster leur recherche d’emploi.

Job dating avec les magasins Lidl

Le lundi 16 juin 2025, le Service emploi Terre de Camargue, en partenariat avec France Travail Vauvert, organise dans ses locaux, 13 rue du Port à Aigues-Mortes, un job dating pour les magasins Lidl d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi.

L’offre concerne 9 postes d’équipiers polyvalents pour suivre l’approvisionnement des rayons (port de charges lourdes), assurer les encaissements, veiller à la qualité et la fraîcheur des produits et au bon état du supermarché. Le planning horaire est de 35h hebdomadaires et les débutants sont acceptés.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en postulant sur le site de France Travail Vauvert : https://urlr.me/658Tsx ou via le formulaire : https://linktr.ee/events_se_cctc.

Les candidats seront convoqués à partir de 14h00 et reçus pour un court entretien par les recruteurs de Lidl.

Les participants pourront accéder gratuitement au parking municipal « Mezy » situé à proximité du siège de Terre de Camargue. (En échange du ticket d’entrée, un ticket de sortie leur sera remis.)

Objectif job d’été : on vous accompagne !

Le Service emploi Terre de Camargue, France Travail Vauvert et la Mission Locale Jeunes Petite Camargue organisent le mercredi 18 juin 2025 une toute nouvelle opération.

Les candidats toujours en recherche d’un job d’été, avec ou sans expérience, pourront rencontrer les conseillères des structures pour déposer leur CV et affiner avec elles leur recherche d’emploi. Ce sont ensuite les conseillères qui se chargeront de promouvoir les candidatures et profils auprès des recruteurs.

Les entretiens auront lieu, en extérieur, devant le siège de Terre de Camargue, de 9h00 à 11h00, avec ou sans rendez-vous. Les candidats qui le souhaitent peuvent s’inscrire depuis le lien : https://linktr.ee/events_se_cctc.

Les participants pourront accéder gratuitement au parking municipal « Mezy » situé à proximité du siège de Terre de Camargue. (En échange du ticket d’entrée, un ticket de sortie leur sera remis.)

Job dating « vendanges » avec Les Grands Domaines du Littoral

Le mardi 8 juillet 2025 le Service emploi Terre de Camargue, France Travail Vauvert et l’ANEFA du Gard organisent un job dating au Domaine Royal de Jarras, route du Grau du Roi à Aigues-Mortes.

Les Grands Domaines du Littoral recherchent 10 ouvriers de chai pour nettoyer les cuves et le matériel, réceptionner les raisins et participer à la vinification. Il s’agit de contrats d’environ 1 mois et demi (de mi-août à fin septembre) à 35h hebdomadaires en 3/8. Les postes ne sont pas logés. Les débutants sont acceptés mais pas les mineurs.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire via le formulaire : https://linktr.ee/events_se_cctc.

Les candidats seront accueillis à partir de 8h30. Après une présentation de l’exploitation à 9h00, ils seront reçus par les recruteurs pour un court entretien d’embauche.

Service emploi, 13, rue du Port à Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38JOB DATING LIDL