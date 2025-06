Mende - Croire aux Fauves - un spectacle en forêt sur le causse de Mende !

Le Théâtre de Mende et Scènes Croisées vous invitent à vivre une expérience hors du commun : une soirée magique au coeur de la forêt pour clôturer la saison du Théâtre de Mende.

Avant de plonger dans ce conte nocturne, retrouvez-nous dès 20h autour d’un verre et des savoureux plats de Papaïe.

Une soirée enchanteresse, où l’art et la nature se rencontrent dans un écrin d’ombre et de lumière.

Après une courte marche, sous les étoiles, dans le silence bruissant des arbres, une comédienne et un musicien vous accueillent pour un récit puissant, inspiré de l’œuvre de Nastassja Martin “Croire aux fauves”. Une rencontre bouleversante entre une femme et un ours, quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. Mais ici, l’histoire se transforme en conte vivant, en question poétique sur notre lien au monde, aux vivants, à l’invisible.

"L’événement n’est pas : un ours attaque une anthropologue.

L’événement est : un ours et une femme se rencontrent.

Et les frontières entre les mondes implosent."

Avec cette création, Les Arts Oseurs (déjà accueillis en 2021 avec Héroïnes) vous propose une veillée pas comme les autres : une plongée intime dans l’inconnu, bercée par la musique, guidée par les mots, enveloppée par la nuit et les arbres.

Venez vivre ce moment rare, à la croisée de l’art et du sauvage. Une invitation à ralentir, écouter, ressentir… et peut-être à rêver plus grand.