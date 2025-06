FRANCE - Harmonie Mutuelle organise une matinée d'échange sur la santé mentale destinée aux dirigeants

Notre monde professionnel évolue à un rythme effréné, transformant nos modes de travail et de vie. Stress, surcharge, isolement, perte de sens… ces maux traversent aujourd’hui toutes les strates de l’entreprise : des salariés aux dirigeants, des RH aux managers. Acteur majeur de la protection sociale au sein des entreprises, Harmonie Mutuelle organise le mardi 17 juin prochain à 9h30 une matinée d’échange dédiée à la santé mentale des dirigeants et des salariés au sein des locaux de la cabane à huitres Fleurs d’Écume, avenue Ovide Rousset, à La Teste de Buch.

Dirigeants, entrepreneurs, salariés : la santé et le bien-être, deux leviers de performance

Porter la vision de son entreprise, gérer l’opérationnel, motiver ses équipes, prendre des décisions stratégiques… Être à la tête d’une entreprise est un défi permanent, exigeant une énergie considérable et une disponibilité de chaque instant. Si la passion est souvent le moteur, elle peut aussi mener à l’épuisement lorsque la charge mentale devient trop lourde. Pourtant, la santé du dirigeant, tant physique que mentale, constitue un levier essentiel pour garantir la pérennité et la performance de son entreprise. 71% d’entre eux considèrent leurs journées très stressantes*, 45% se sentent isolés et 75% pas assez entourés**.

« De manière générale, la santé est un enjeu crucial pour les dirigeants, tant pour le bien-être de leurs collaborateurs, que pour la performance de leur entreprise. En effet, aujourd’hui, le principal enjeu au sein des entreprises, devant le risque financier, est le capital humain, et les risques qui lui sont associés comme l’absentéisme, les maladies professionnelles, le burn-out. Notre volonté est de protéger et valoriser le capital humain de nos 10 000 entreprises clientes en Nouvelle-Aquitaine.»

explique Magali Blanchet, Directrice Régionale Harmonie Mutuelle Nouvelle-Aquitaine.

Pour l’entreprise à mission, garantir de bons remboursements de santé ne suffit pas. En effet, Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises à agir sur leur organisation, via des diagnostics, et aide les dirigeants, et salariés, à mieux concilier leur vie professionnelle et vie personnelle. À l’heure où personne ne peut plus ignorer que les évolutions de la société ont un impact direct ou indirect sur la santé (modifications diététiques, changements environnementaux, conditions de travail ou d’habitat, etc.), l’entreprise est plus que jamais un territoire de santé. Elle influe sur la santé de tous les actifs, salariés ou dirigeants.

*Étude Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire et Harmonie Mutuelle - Novembre 2023

**Sondage Opinion Way, Fondation Entrepreneurs, 1512 répondants

Une nouvelle impulsion pour la santé au travail

La loi Santé Travail publiée le 2 août 2021 a pour ambition de renforcer la culture de la prévention dans la santé au travail. Elle entreprend notamment de permettre le développement de politiques préventives de santé publique danscle milieu professionnel. Ainsi, des actions peuvent être déployées par les services de prévention et de santé au travail dans le but de prévenir les risques professionnels (accidents, sédentarité, etc.).

Le défi pour l'entreprise est aujourd'hui de s'impliquer pleinement dans tout ce qui peut améliorer le bien-être des salariés dont beaucoup sont épuisés et/ou démotivés.