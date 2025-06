MARSEILLAN - Initiation des élèves de CM2 de Marseillan à la prévention routière

Initiation des élèves de CM2 de Marseillan à la prévention routière

Ce mardi 3 juin 2025 les élèves de CM2 des écoles de Marseillan ont participé à une journée dédiée à la prévention routière, encadrée par les agents de la police municipale. Cette initiative, organisée sur le circuit pédagogique "Savoir rouler à vélo" à Sète, avait pour objectif de sensibiliser les jeunes cyclistes aux règles de sécurité et aux bons comportements à adopter sur la voie publique.

Durant cette journée riche en apprentissages, quatre ateliers pratiques étaient proposés aux enfants :

Le slalom, destiné à améliorer leur maîtrise du vélo, leur équilibre et leur agilité.

Les panneaux de signalisation, pour leur apprendre à reconnaître et interpréter les différents panneaux qu’ils peuvent rencontrer sur leur parcours.

La simulation dans un quartier de ville, un atelier immersif reproduisant les conditions réelles de circulation, où les élèves devaient appliquer les règles apprises dans un environnement urbain (mini-ville) reconstitué.

L’atelier “clignotant” permettant de lâcher le guidon pour indiquer la direction

Grâce à l’accompagnement attentif des agents de la police municipale, les enfants ont pu acquérir des compétences essentielles à une circulation responsable, tout en s’amusant. Cette opération de sensibilisation s’inscrit dans le cadre du programme national “Savoir rouler à vélo”, qui vise à rendre chaque enfant autonome à vélo à l’entrée au collège.

Un grand bravo aux élèves pour leur implication, et un remerciement chaleureux aux encadrants pour leur engagement au service de la sécurité des plus jeunes et bien sûr à la ville de Sète pour le prêt du circuit.