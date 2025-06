Pyrénées-Orientales - Startups : la French Tech en route vers l'Espagne

Du 18 au 20 juin 2025, le Train de la French Tech repart sur les rails pour sa 6e édition, avec pour mission de connecter les startups innovantes d’Occitanie aux écosystèmes technologiques d’Espagne.

Initié en 2017, cet événement unique en France favorise les échanges transfrontaliers, soutient l’innovation régionale et renforce la visibilité des jeunes pousses à l’international.

Pendant 3 jours, les participants embarqueront dans un parcours entrepreneurial de Perpignan à Madrid, avec 2 wagons réservés au networking, aux “elevator pitchs” et aux rencontres stratégiques. Cette 6e édition prévoit la participation de plusieurs dizaines de startups et autant d’investisseurs et de partenaires de l’innovation, ensemble pour 603 kilomètres de collaboration intensive.

Après une première étape de sélection à bord de ce train pas comme les autres, les 10 startups ayant le plus de chances de lever des fonds, auront la chance de pitcher une seconde fois devant un jury d’investisseurs français et espagnols. Cette grande finale sera l’occasion de remettre plusieurs prix dans un lieu emblématique : le Matadero Madrid.

Au programme :

Mercredi 18 juin – Perpignan

17h00 : Rencontre entre la presse et des startups participantes (interviews / portraits)

18h30 : Prise de paroles officielles aux Halles Vauban de Perpignan et signature des conventions de partenariat entre la French Tech Perpignan, Perpignan Méditerranée Métropole et l’incubateur UPVD IN CUBE

20h00 : Soirée de lancement avec l’ensemble de l’écosystème économique local

Jeudi 19 juin – Le grand jour

11h18 : Départ du train depuis Perpignan et pitchs qualificatifs d’une minute à bord des wagons

15h45 : Arrivée à Madrid

18h00 : Finale internationale dans un lieu d’exception, l’auditorium du Matadero Madrid, et délibérations du jury d’investisseurs

20h00 : Remise des prix à l’Idem Creative Arts School (nouveau campus au sein du Matadero) et soirée de networking

Vendredi 20 juin – Clôture

10h00 : Réception à l’Hôtel de Ville de Madrid par la Mairie et la Communauté de Madrid, puis visite des quartiers innovants « Nuevo Norte » organisée par la CCI France-Espagne

13h25 : Départ depuis Madrid

17h56 : Arrivée en gare de Perpignan

Les éditions précédentes ont servi de tremplin à de nombreuses jeunes pousses, à l’image de Shippingbo (2017), Amenitiz (2018) ou Verréo, lauréat du Grand Prix 2024, qui ont franchi un cap stratégique grâce à leur participation. En 2023, 30 startups ont relié Perpignan à Barcelone, et des projets comme Anto.info ont concrétisé une levée de fonds de 300k€ euros grâce au Train de la French Tech. En 2024, la finale à Madrid a révélé de nouveaux talents prometteurs, à l’instar de Foodcoin.

Le projet est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels et privés, dont : Perpignan Méditerranée Métropole, l’agence d’attractivité Cap Sud 66, La Mission French Tech, Business France, La French Tech Madrid, La French Tech Barcelone, la Chambre de commerce Franco-Espagnole, L’Idem Creative Arts School Madrid, le Pôle Action Média, la pépinière d’entreprises Impact de Perpignan Méditerranée Métropole ainsi que l’UPVD IN CUBE.