Pyrénées-Orientales - La France Insoumise vers des territoires zéro chômeur longue durée à Perpignan

Monique HERNANDEZ et Mickaël IDRAC, chefs de file de la France Insoumise pour les élections municipales à Perpignan, ont rencontré dans le cadre d’une réunion de travail constructive l’équipe dirigeante de l’association « Droit à l’emploi 66 » dont la mission est de mettre en œuvre le dispositif « Territoire zéro chômeur » dans notre département.

Nombreux sont les habitants de Perpignan qui connaissent ce dispositif puisqu’il s’inscrivait dans le cadre des promesses de campagne du maire d’extrême droite Louis Aliot. Mais comme souvent avec le Rassemblement National, les promesses sont restées lettres mortes…

Ce dispositif qui bénéficie d’un financement national consiste à créer des « Entreprises à but d’emploi » afin de ramener les chômeurs de longue durée vers le marché du travail. Il part d’un constat simple. La gestion du chômage revient à environ 43 milliards d’euros par an, ce qui fait 18 000 euros par an et par demandeur d’emploi, donc un SMIC mensuel pour chacun. Mais que doit donc faire la ville en fin de compte ? Tout simplement mettre des locaux inoccupés à disposition et présider les comités de pilotage. Un investissement réaliste et raisonnable en somme…

Avec nos alliés écologistes et dans l’attente que les autres forces qui avaient su remporter les élections législatives sous l’étiquette du Nouveau Front Populaire nous rejoignent, vous pouvez compter sur nous pour mettre en place ce dispositif à Perpignan dès notre première année de mandat.

Pour La France Insoumise 66, Mickael Idrac et Monique Hernandez

Co-chefs de file aux élections municipales à Perpignan