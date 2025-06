FRANCE - Harmonie Mutuelle organise une marche et une sensibilisation au handicap psychique

Harmonie Mutuelle organise mercredi 25 juin prochain une marche pour collecter les déchets, de 10h00 à 12h00. C’est une manière simple et efficace de contribuer à la protection de l’environnement, en alliant activité physique, utilité sociale et convivialité. Rendez-vous au parking du Moulin du Breuil à Pionnat, direction ensuite du parcours vers le viaduc du Busseau. Niveau facile, accessible à tous.

Ludique et pédagogique, cette action est gratuite et ouverte à tous sur inscription: https://jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr/action/marche-0-dechet-pres-de-gueret-en-creuse. Les participants sont invités à prendre leurs propres gants, et pinces. Des sacs poubelles seront fournis sur place pour collecter les déchets. Prévoir également une tenue confortable adaptée à la marche selon la météo, ainsi qu’une gourde d’eau.

Puis, de 14h30 à 16h, aura lieu une sensibilisation sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap psychique et sur la méthode FALC (Facile à lire, facile à comprendre) et avec une visite de l’ESAT du clocher de Guéret, situé à St Sulpice-le-Guérétois. La participation est gratuite, sur inscription obligatoire auprès de Florence Wolff au 06 03 20 42 79, par mail à florence.wolff@harmonie-mutuelle.fr ou via le lien https://jagiscollectif.harmonie- mutuelle.fr/action/sensibilisation-sur-laccessibilite-des-personnes-en-situation-de-handicap-psychique

Une marche pour agir pour la préservation de l’environnement, de la santé et l’inclusion

De nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.

« Depuis plusieurs années Harmonie Mutuelle œuvre pour l’inclusion et la protection de l’environnement. En effet, nous agissons à la déconstruction des stéréotypes et des idées reçues sur le handicap, qu'il est essentiel de dépasser pour réussir l'inclusion des personnes handicapées. Par ailleurs, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons aussi choisi d’informer nos adhérents et d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain.

Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage pour préserver l'environnement et favoriser l’intégration de tous en coorganisant ces éco-marches solidaires. »

déclare Magali Blanchet, directrice régionale Harmonie Mutuelle – Nouvelle-Aquitaine.