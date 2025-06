Revel - Une exposition célébrant 30 ans de formation aux métiers d'art

Depuis trois décennies, l’Institut des Métiers d’Art et de l’Artisanat d’Art (IMARA) façonne l’avenir de l’artisanat d’art en Occitanie. Fondé en 1995 à Revel par des professionnels passionnés, l’institut s’est imposé comme un acteur incontournable de la formation artisanale, alliant tradition et modernité.

Une pédagogie immersive, gage de réussite

Chaque année, plus de 150 stagiaires franchissent les portes d’IMARA pour se former aux métiers d’art. L’institut mise sur une pédagogie innovante, axée sur l’apprentissage en situation réelle et l’intégration professionnelle. Les stagiaires, encadrés par des artisans experts, acquièrent des compétences techniques pointues ainsi que des savoir-faire transverses essentiels à leur insertion sur le marché du travail.

IMARA propose un large éventail de formations certifiantes, de stages de perfectionnement et d’initiations, ouverts à tous les adultes : personnes en reconversion, professionnels ou amateurs passionnés. Grâce à son engagement et à la qualité de son enseignement, l’institut affiche un taux de réussite au CAP proche de 100 %, et près de 70 % des stagiaires ouvrent leur propre atelier ou trouvent un emploi dans l’année suivant leur formation.

Un réseau professionnel solide

La force d’IMARA réside également dans son réseau : une centaine d’artisans engagés dans la transmission de leur savoir-faire, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels et professionnels. Ce maillage favorise l’insertion des stagiaires et contribue au dynamisme du territoire.

Une exposition-anniversaire à ne pas manquer

Pour célébrer ses 30 ans, IMARA organise une exposition exceptionnelle à la Chapelle de Revel, du 20 juin au 18 juillet 2025. Près d’une centaine d’œuvres réalisées par d’anciens stagiaires y seront présentées dans une scénographie immersive et sonore, sur le thème des années folles.

Lieu : Chapelle de Revel, 28 bis rue Jean Moulin, Revel

Dates : du 20 juin au 18 juillet 2025

Horaires : du mardi au vendredi, de 14h30 à 17h30

Vernissage : le 20 juin à 18h30

Entrée libre

Pour en savoir plus : www.imara.fr