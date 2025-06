Le Grau du Roi - Piscine Aqua-Camargue : « Aqua Rock » avant fermeture pour travaux

Avant de fermer ses bassins durant 6 semaines en raison de travaux d’entretien, la piscine Aqua-Camargue se transforme, le temps d’une soirée, en salle de concert. Un moment unique et intense pour se défouler en famille, entre amis ou en solo !

Après l’aqua fun, l’aqua ciné, l’aqua yoga, l’escape game… les équipes d’Aqua-Camargue préparent une nouvelle soirée qui va décoiffer dans les bassins ! Le vendredi 13 juin 2025 à partir de 18h, le groupe de rock « Les Renégats » donnera un concert dans la piscine.

Une soirée rock’n’roll

Ce donc les reprises blues and rock du groupe local « Les Renégats » qui ambianceront Aqua-Camargue. La soirée se déroulera en 3 temps :

Un concert en 2 parties : de 18h15 à 19h00 et de 19h30 à 20h45. Le public pourra s’installer dans l’eau, sur une bouée ou bien au sec sur un transat. Des toboggans et des tapis seront également disposés dans le bassin ludique.

Entre les 2 sets, de 19h à 19h30, l’équipe des maîtres-nageurs animera une séance d’aquagym sur la musique jouée en live. Ambiance garantie ! Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de l’accueil de la piscine.

L’entrée pour la soirée sera possible à partir de 17h45, au tarif unique de 6 euros/personne.

Une fermeture à compter du 16 juin 2025

Après cette soirée de fête, la piscine sera fermée du lundi 16 juin au dimanche 27 juillet 2025. L’établissement Aqua-Camargue a déjà 18 ans ! Même si des travaux d’optimisation et d’économies d’énergie ont été réalisés en 2022 (avec environ 20% d’économie d’électricité, de gaz et 30% d’eau), il est temps de réaliser des actions préventives et d’entretien pour prolonger la durée de vie du bâtiment. Les travaux vont toucher :

L’entretien et la rénovation de certains piliers du hall bassin

La réfection de l’étanchéité des bassins sportif et ludique

Cette période mi-juin/fin-juillet s’est imposée car elle répondait à deux contraintes principales : la disponibilité des entreprises et un impact restreint sur les activités de la piscine (scolaires, collèges, clubs, activités intercommunautaires, bébés nageurs, école de natation…).

Dispositions pour le public

L’espace détente, sauna, hammam, spa et solarium, restera ouverte durant toute la durée des travaux aux horaires et conditions habituels (consulter le flyer : https://urlr.me/89JSUj ).

Les abonnements piscine (trimestriels, semestriels et annuels) seront prolongés de 6 semaines. Les prolongations seront effectuées à la fin de la période de fermeture par l’accueil de la piscine sur présentation de la carte d’abonnement.

Piscine intercommunale Aqua-Camargue – Rue de Dossenheim – Le Grau du Roi – 04 66 35 74 89