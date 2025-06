MARSEILLAN - Dix ans de passion céramique : le Marché des Potiers revient sur le port de Marseillan les 14 et 15 juin

Dix ans de passion céramique : le Marché des Potiers revient sur le port de Marseillan les 14 et 15 juin

À Marseillan, la terre a du cœur. Et cette année, elle fête un bel anniversaire. Pour la dixième fois, le port se transforme en véritable galerie à ciel ouvert avec le retour très attendu du Marché des Potiers, les 14 et 15 juin, un rendez-vous qui a su faire de la céramique un art de vivre à part entière. L’événement est devenu un classique du début d’été marseillanais : chaleureux, créatif, convivial, et surtout, incontournable.

Une association née d’une passion



L’histoire commence en 2016, à une époque où les foires artisanales peinaient à se réinventer. Deux céramistes, Cécile et Dorian Poveda de l’atelier Rouge terre initient ce marché, rejoints l'année suivante par François Thirion et Régine Anselme de Céramique de Thau qui ont intégrent l’association et lancent un pari un peu fou : faire de Marseillan un haut lieu de la création céramique contemporaine. Avec le soutien immédiat de la Ville de Marseillan, du Conseil départemental de l’Hérault et de l’association Terres en Méditerranée, elles installent leurs tentes sur le quai Antonin Gros.

Dix ans plus tard, la manifestation a gardé son esprit d’origine – authentique et accessible – tout en attirant des centaines de visiteurs et de touristes chaque année, parfois venus exprès pour l’événement.

Une vitrine exceptionnelle de la création française

Cette 10ᵉ édition promet d’être aussi riche que les précédentes, avec près de 40 céramistes professionnels venus de toute la France : grès, faïence, porcelaine, raku… Le public découvrira des objets d’art, de la vaisselle, des bijoux, des sculptures, mais aussi des pièces spectaculaires de jardin ou de décoration.

Parmi les noms à retenir : Diana Barbosa (grès utilitaire), Cécile et Dorian Poveda (raku), Geneviève Doya (grès noir décoratif), Sylvie Van Haeken (sculptures faïence craquelée), ou encore Claire Vassilevsky (cristallisations). Autant de styles, de techniques et de sensibilités pour séduire néophytes comme collectionneurs avertis.

Démonstrations, ateliers, et un soupçon de magie

Ce week-end ne se contente pas de montrer, il invite à faire. Petits et grands pourront mettre les mains dans l’argile grâce aux ateliers gratuits de modelage et de tournage, animés par deux céramistes locaux, François Thirion et Romain Blomme artistes s'il en est que nous aviosn présenté il y quelques mois da,s cet article : Atelier Céramique de Thau et Maud (Atelier Biscotte). Aucun prérequis, juste l’envie de jouer avec la matière.

Le clou du spectacle ? Une démonstration rare et impressionnante de tournage de jarres à la corde, par Jean-Claude Signoret. Une performance qui rappelle que derrière chaque pot, il y a du savoir, du geste, et un brin de poésie.

Coup de cœur du public, bons d'achat et ambiance festive

L’événement est aussi l’occasion de voter pour son "stand coup de cœur". Chaque jour, des bulletins seront tirés au sort et des bons d'achat à dépenser sur place remis aux heureux gagnants.

Autour du marché, les cafés, restaurants et commerçants du port joueront le jeu pour accueillir les visiteurs dans une ambiance à la fois méditerranéenne et arty, où l’on peut flâner, acheter une sculpture, boire un verre en terrasse, puis repartir avec un saladier fait main sous le bras.

Une manifestation soutenue et partagée

Le Marché des Potiers n’existerait pas sans le concours fidèle de nombreux partenaires, à commencer par la Mairie de Marseillan et le Département de l’Hérault, mais aussi Solutions Céramique, le Collectif National des Céramistes, Noilly Prat, le Domaine de la Fadèze, ou encore les établissements du port comme L’Autentico, Côté Jardin et bien d’autres. Une vraie chaîne solidaire autour de la création.

Et parce qu’une belle fête mérite d’être connue, une large campagne de communication a été menée sur toute la région : affiches, radios locales, presse écrite et réseaux sociaux assurent la visibilité de cette manifestation très attendue.

Infos pratiques

Port de Marseillan-Ville – Quai Antonin Gros

Horaires : Samedi 14 et dimanche 15 juin, de 9h30 à 19h

Entrée libre et gratuite

Ateliers gratuits – de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Parkings à proximité

Restauration sur place

Office de tourisme : 04 67 21 82 43 – www.marseillan.com

Car ici, même l’argile a une âme

Ce Marché des Potiers n’est pas une simple exposition : c’est une rencontre humaine, un moment suspendu entre création, transmission et sourire partagé. À l’heure où tout s’accélère, venir flâner entre les stands, c’est un peu comme prendre le temps de respirer – avec les mains dans la terre et les yeux plein d’étoiles.