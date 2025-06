HÉRAULT - La Fête Grand Orb le 14 juin

Venez vous amuser à la Fête Grand Orb sur le magnifique site de la Base de loisirs de la Prade à Lunas !

De 15h à 23h, des performances à couper le souffle, de la voltige, du BMX, des concerts, des spectacles pour les bébés, des ateliers pour toute la famille... La Fête Grand Orb, c'est tout ça, et bien plus encore !



Sous leur chapiteau aquatique, les danseuses emportent les plus petits dans la découverte d’un monde sensible et poétique. A partir de 4 mois.

Bercés par les voix uniques de chanteurs lyriques accompagnés au piano, les spectateurs voyageront avec des mélodies italiennes et des chants siciliens. En partenariat avec le festival Les Trinacriales.



Après un après-midi d’initiation, place à la démonstration : des passionnés de BMX freestyle livreront une performance décoiffante !



Initiation à la pêche

Atelier linogravure avec Laura Tika

Initiation BMX

Stands Grand Orb : ateliers cloches et sonnailles, animations enfance et petite enfance, ateliers environnement, info tourisme.



Deux voltigeuses suspendues à huit mètres de haut enchaîneront des figures acrobatiques impressionnantes, accompagnées par une violoncelliste.



Pour la première partie de soirée, deux ensembles de nos talentueux élèves de l’école de musique intercommunale se produiront sur scène.

Le duo piano-batterie formé par Christelle Esteban et Julien Azaïs embarquera le public dans un concert unique. un jazz éclectique, métissé, aux influences minimalistes, pop, classique qui vous fera vivre un moment suspendu hors du temps !



Entre l’eau et les airs, c’est un nouvel univers fait de rêve, de magie et de cirque qui s’ouvre. Suspendus au-dessus du lac, les artistes amèneront les spectateurs à dépasser les limites des possibles et à se laisser happer par le pouvoir de l’imaginaire.

Tout le programme en détails sur https://www.grandorb.fr/