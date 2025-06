FRANCE - Harmonie Mutuelle organise une marche pour récolter les déchets et une conférence

Harmonie Mutuelle, en partenariat avec l’association PAPSE, organise vendredi 20 juin prochain une marche pour collecter les déchets. C’est une manière simple et efficace de contribuer à la protection de l’environnement, en alliant activité physique, utilité sociale et convivialité. Rendez-vous à 15h00 à la Maison de l’arbre, située au 72 rue d'Eymoutiers à Chamberet.

Ludique et pédagogique, cette action est gratuite et ouverte à tous. Les participants sont invités à prendre leurs propres gants, et pinces. Des sacs poubelles seront fournis sur place pour collecter les déchets. Prévoir également une tenue confortable adaptée à la marche selon la météo, ainsi qu’une gourde d’eau.

Puis, à 18h30 se tiendra à la salle des fêtes de Chamberet une conférence sur "Tiques & Maladie de Lyme : Prévention, gestion des risques et parcours de soins", animée par le Professeur Jean-François Faucher, Chef de service de l'unité d'infectiologie du CHU de Limoges.

La participation est gratuite, sur inscription obligatoire auprès de Florence Wolff au 06.03.20.42.79, par mail à florence.wolff@harmonie-mutuelle.fr ou via le lien https://jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr/agora-mutualiste/tiques-et-maladie-de-lyme-prevention-gestion-des-risques-et-parcours-de-soins

Une marche pour agir pour la préservation de l’environnement et de la santé

Environ 2.01 milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde entier, cela équivaut à environ 1.2 kg de déchets par personne par jour. En s’attaquant aux dépôts naturels, cette action de ramassage des déchets permettra de mettre sur le devant de la scène la nécessité de faire attention à notre comportement vis-à-vis de notre production de déchets, impactant aussi bien l’environnement que notre santé. Car de nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.

« Avancer collectif, c’est mettre en mouvement la formidable capacité d’agir tous ensemble, et avec l’exigence d’avoir un impact. Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle œuvre pour la protection de l’environnement. En effet, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons choisi d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain. Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage pour préserver l'environnement en coorganisant ces éco-marches solidaires. »

déclare Magali Blanchet, directrice régionale Harmonie Mutuelle – Nouvelle-Aquitaine.

Une conférence pour s’informer sur "Tiques & Maladie de Lyme : Prévention, gestion des risques et parcours de soins"

Entre le printemps et l'automne, quand nous sommes plus enclins à fréquenter les espaces boisés et les prairies avec des herbes hautes, les tiques peuvent s'y cacher et piquer. La piqûre d'une tique peut transmettre la maladie de Lyme (infection liée à une bactérie), le Limousin est une des régions françaises les plus touchées.Les tiques Ixodes ricinus, l’espèce qui pique le plus fréquemment l’homme, aiment les milieux humides pour survivre, et habités d’une grande diversité d’animaux (rongeurs, chevreuils, oiseaux et lézards) pour se nourrir et se reproduire.

Il faut aussi régulièrement déparasiter les animaux domestiques, que ce soit mécaniquement (avec brosse et peigne) ou à l’aide de révulsifs ou d’acaricides.

Il faut préférer les sentiers bien entretenus et éviter les hautes herbes.

– Avant une activité en nature :

Je couvre mes bras et mes jambes avec des vêtements longs. J’utilise un répulsif en respectant le mode d’emploi (pour les enfants, les femmes enceintes…) ;

– En balade dans la nature ou au jardin : Je reste sur le sentiers et j’évite les hautes herbes. Pour un pique-nique, je peux utiliser une couverture claire étendue sur le sol ;

– Après une activité en nature : J’inspecte soigneusement mon corps, plusieurs jours de suite. J’inspecte aussi mes animaux de compagnie ;

– Après avoir été piqué par une tique : J’enlève rapidement la tique à l’aide d’un tire-tique, puis je désinfecte. Pendant un mois je surveille la zone piquée. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, je dois consulter un médecin rapidement.