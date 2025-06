MARSEILLAN - Un festival haut en couleurs à la MJC de Marseillan !

Un festival haut en couleurs à la MJC de Marseillan !

Vendredi 30 mai, la MJC a vibré au rythme des musiques et des applaudissements lors de son festival annuel. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, près de 250 spectateurs ont assisté à un spectacle riche en diversité artistique.

Pendant plus de quatre heures, des artistes amateurs passionnés se sont succédés sur scène, offrant un véritable tour du monde en danse. Flamenco envoûtant, hip-hop énergique, hori tahiti ensoleillé, démonstrations de fitness dynamiques, zumba festive et modern jazz élégant : tous les styles étaient au rendez-vous pour le plus grand plaisir du public.

Ce moment de partage a également été l’occasion pour l’équipe de la MJC de présenter son nouveau conseil d’administration. Un moment fort marqué par l’annonce de la nomination de Christian Oulmière en tant que nouveau président, et par le remerciement chaleureux de Danielle Schoonooghe, Monique Vivet et Mary-Claude Molina.

Une soirée placée sous le signe de la joie et de l’engagement, qui promet de belles perspectives pour l’avenir de la MJC.