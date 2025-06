Ariège - L'Occitanie en 4ème position des régions qui délivrent le plus d'aides financières

Quelles régions offrent le plus d’aides locales ? Qui sont les Français qui touchent le RSA ? Les APL ? Les aides ont-elles augmenté pour compenser l’inflation ? Découvrez l’analyse complète du spécialiste WIZBII, basée sur 1 million de simulations ces 12 derniers mois.

« Personne ne devrait passer à côté de ses aides financières ! » C’est la mission que s’est donnée WIZBII, service de référence en matière d’aides financières. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs depuis sa création et une base de données recensant plus de 500 aides nationales, régionales et locales, WIZBII publie un baromètre inédit basé sur l’analyse de 1 million de simulations d’aides financières réalisées entre le 17 avril 2024 et le 17 avril 2025.

Grâce à ce panel massif et représentatif, WIZBII propose une photographie inédite de l’accès aux aides financières en France.

Les régions qui proposent le plus d’aides : l’Île-de-France en tête, l’Occitanie en 4ème position

L’Île-de-France se distingue avec un montant moyen cumulé d’aides financières proposé aux utilisateurs de 10 012 €, devant les Hauts-de-France (9 428 €) et le Centre-Val de Loire (9 413 €).

Voici le Top 5 des régions les plus "généreuses" en aides financières :

Île-de-France : 10 012 €

Hauts-de-France : 9 428 €

Centre-Val de Loire : 9 413 €

Occitanie : 9 197 €

Nouvelle-Aquitaine : 9 045 €

Ce classement met en lumière à la fois l’investissement des régions dans les politiques d’insertion et la diversité des dispositifs locaux, souvent méconnus des citoyens.

Dans la suite du classement :

Bourgogne-Franche-Comté : 8 904 €

Normandie : 8 881 €

Bretagne : 8 829 €

Auvergne-Rhône-Alpes : 8 741 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 8 712 €

Grand Est : 8 680 €

Pays de la Loire : 8526 €

Corse : 8343 €

Ce montant est annuel et tient compte de l'ensemble des aides sociales référencées sur WIZBII, y compris les primes telles que le bonus vélo, les aides pour partir en vacances, etc.

RSA : dans quelles régions touche t-on majoritairement cette aide ?

L’Île-de-France en tête, l’Occitanie en 2ème position avec 18% d’éligibilité à cette aide financière !

Avec 20 % de sa population éligible au RSA, les Hauts-de-France arrivent en tête des régions françaises. L’Occitanie occupe la deuxième place du classement, à égalité avec la Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Grand Est, toutes autour de 18 % d’éligibilité. À l’inverse, la Bretagne et les Pays de la Loire ferment la marche avec seulement 14 % de la population concernée.

RSA : qui sont les bénéficiaires ?

Les données de WIZBII indiquent que l'accès au RSA est plus de 5 fois plus élevé lorsque l'on a des enfants par rapport aux personnes qui n'en ont pas.

APL : qui sont les bénéficiaires ?

Les étudiants majoritairement bénéficiaires !

Près d'1 étudiant boursier sur 2 est éligible aux APL (Aide personnalisée au logement) tandis que seuls 30% des salariés sont concernés. On constate par ailleurs que les personnes en recherche d’emploi ne sont pas forcément plus enclines à être éligibles à cette aide financière par rapport aux salariés.

Prime d’activité : qui sont les bénéficiaires ?

Les salariés avec enfants, davantage éligibles à cette aide.

Les familles avec enfants sont davantage concernées par la prime d'activité : 45% des personnes avec 1 à 2 enfants y sont éligibles, VS 29% seulement pour les personnes sans enfant.

Cette aide financière concerne 59% des salariés mais touche également les personnes en recherche d’emploi pour 33% d’entre elles. En effet, même sans emploi, une personne peut y avoir droit si :

Elle perçoit des allocations chômage (ARE, Allocation de Retour à l’Emploi) ou une indemnité de formation.

Elle effectue une activité réduite (ex. : travail occasionnel, temps partiel très faible, micro-entrepreneur avec faible chiffre d’affaires).

Elle est en formation rémunérée (ex. : contrat de professionnalisation).

Focus aides régionales délivrées par l’Occitanie

L’Occitanie, une région qui se distingue par ses bourses en faveur de la mobilité internationale des jeunes

L’Occitanie propose plusieurs bourses intéressantes et s’implique en particulier pour favoriser la mobilité internationale des jeunes. Voici les principales bourses, détaillées par l’experte Margaux Leroy de WIZBII :

Bourses pour favoriser la mobilité internationale des étudiants

Le programme Mouv’Occitanie :

Bourse d’études et de stage à l’étranger : 75 €/semaine pour les étudiants boursiers ou issus de foyers avec un quotient familial inférieur à 20 000 €, pour des mobilités de 6 à 36 semaines.

Autres critères d'éligibilité :

Être étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur des académies de Montpellier ou Toulouse OU dans un établissement agréé par la région au titre des formations sanitaires et sociales OU dans un lycée d’Occitanie titulaire de la charte Erasmus

Être en L2 ou Bachelor 2. La mobilité doit être obligatoire à cette étape du cursus pour valider le diplôme OU en L3 / M1 / M2 / BTS (certaines formations) / DUET / DUETI / BUT

Chèque Eurocampus : 600 € pour des mobilités en Catalogne ou aux Îles Baléares pour les étudiants inscrits en L3, M1, M2, BTS, DUT, DUETI, DUETE en Occitanie.

Le Forfait apprentis d’Occitanie 600€ : Pour les étudiants en apprentissage en BTS, BUT, DUETI, DUETE, L3, M1 ou M2 dans une école située en Occitanie. Aide pour effectuer un stage ou séjour d’études à l’étranger (hors DROM-COM) pendant au moins 6 semaines.

Bourses pour les formations sanitaires et sociales

La Région attribue des bourses aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales agréées (formation paramédicale, sage-femme, travail social). Les montants varient en fonction des ressources de l'étudiant. Pour la rentrée de septembre 2025, les demandes peuvent être déposées du 14 avril au 31 juillet pour les 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ années, et du 2 juin au 31 octobre pour les 1ʳᵉ année .​

Cette bourse peut s’élever jusqu’à 6335€ par an.

Inflation : les aides revalorisées… mais encore méconnues

Entre 2024 et 2025, l’inflation s’est établie à +2 %. Bonne nouvelle : la majorité des aides ont été revalorisées à hauteur de cette hausse.

Exemples d’ajustements récents :

RSA : +1,9 %

Prime d’activité : +1,8 %

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : +1,9 %

Allocations familiales : +1,9 %

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) : +2,2 %

Pensions de retraite : +2,2 % (janvier 2025)

Malgré ces évolutions, plusieurs études de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) montrent que le non-recours aux aides financières atteint fréquemment des niveaux supérieurs à 30 % en France.

WIZBII entend combler cette fracture d’accès par son simulateur et l’accompagnement personnalisé proposé par ses conseillers experts.

Méthodologie du baromètre

Analyse réalisée le 17 avril 2025 à partir des données du site https://money.wizbii.com des 12 derniers mois.

À propos de WIZBII

WIZBII simplifie les démarches administratives pour accéder facilement à ses aides financières, faire des économies ou encore trouver un emploi. La plateforme s’adresse à tous les publics, dès 18 ans et est présente en France, Italie et Espagne. Forte de plus de 10 millions d’utilisateurs, WIZBII propose notamment un simulateur simple et rapide (5 minutes) qui référence plus de 500 aides nationales et locales et un service d'accompagnement personnalisé permettant de vaincre les difficultés administratives. Le service est offert pour l'utilisateur, grâce au soutien de partenaires bancaires tels que Revolut, BforBank ou encore Trade Republic.