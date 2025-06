Saint-Orens - Saint Orens un club en structuration permanente 

Saint Orens un club en structuration permanente

Après une bonne saison de phase dite de poule le Stade Saint Orens fait un parcours national d'exeption notamment dans la compétition dite "Promotion régionale 2"

La formation seniors mais également les cadets et les juniors (en académie avec Castanet) sont toujours en lice

L'école de rugby a été présente comme bien classée sur toutes les catégories des grands tournois régionaux plaçant le club dans les meilleures entités rugbystiques de la Métropole toulousaine.

Du baby-rugby aux seniors comme pour les féminines les effectifs sont en progression constantes..avec de très nombreux enfants des communes avoisinantes .... Labège, Escalquens notamment

Le club est également investi dans le sociétal et le solidaire (seci-rugby, Rugby,s, soutien, scolaire et périscolaire) .

Un indice important : sur chaque match ou par ailleurs les tribunes sont combles on enregistre la présence de très nombreuses personnes des associations locales (3 ieme âge , club de musique, pétanque, vélo...) mais également les enseignants des établissements scolaires locaux, les clubs-entreprises , les commerçants ainsi que beaucoup d'anciens joueurs et joueuses....

Le Stade Saint Orens xv...un ambassadeur mais aussi pour les jeunes une attractivité aujourd'hui démultipliée derrière le Stade Toulousain aux mêmes couleurs par ailleurs .

Au programme...le 15 juin St.0rens rencontrera le voisin Caraman en 1/4 de finale du championnat de France de promotion R2...une journée qui devrait attirer la mouvance ovalienne de l'est Toulousain et les anciens joueurs des deux clubs.

Légende photo.

Michel Minvielle, ancien président du club et élu comité départemental de rugby de la haute Garonne, commission homologation des terrains. Gérard Miguel, historien et pionnier en France du Seven, ancien chargé de mission Ligue Occitanie rugby, Bernard Pujol, président du cdos 31 et membre commission régalienne à la FFR