OCCITANIE - Aloe Vera : Le nouvel or vert de l'Occitanie ?

L’Aloe Vera, l’or vert de l’Occitanie ?

Alors que le changement climatique bouleverse les traditions agricoles, une plante résistante et pleine de promesses s’impose dans les paysages de l’Aude et des Pyrénées-Orientales : l’Aloe Vera. Cultivée par une quinzaine de producteurs regroupés au sein de l’association Aloe d’Oc, cette plante méditerranéenne, peu gourmande en eau, pourrait bien devenir un nouveau pilier économique pour la région.

Une plante adaptée aux défis climatiques

L’Occitanie, frappée par des sécheresses récurrentes, voit ses vignobles et cultures traditionnelles souffrir. L’Aloe Vera, en revanche, prospère avec seulement 40 minutes d’arrosage hebdomadaire. Originaire du pourtour méditerranéen, elle supporte mal le gel mais résiste admirablement à la chaleur et aux sols arides. Une aubaine pour des agriculteurs comme Laurent Maynadier, ancien vigneron converti à cette culture après des récoltes viticoles désastreuses.

Un marché en pleine expansion

Le marché mondial de l’Aloe Vera, estimé à 3 milliards de dollars en 2023, pourrait doubler d’ici 2030. Utilisée en cosmétique, pharmacie et agroalimentaire, la plante attire les industriels pour ses vertus hydratantes, cicatrisantes et anti-inflammatoires.

Pourtant, 90 % de la production vient d’Amérique latine ou d’Asie. L’Occitanie a donc une carte à jouer pour développer une filière locale, d’autant que la demande en produits "made in France" explose.

Les défis à relever

Si l’Aloe Vera semble idéale, son exploitation n’est pas sans écueils :

Sensibilité au gel : Les hivers rigoureux peuvent anéantir des plantations.

Transformation complexe : Extraire le gel stabilisé demande un savoir-faire technique.

Débouchés incertains : Sans marché garanti, les investissements risquent d’être perdus.

L’association Aloe d’Oc travaille justement à structurer la filière, avec l’appui de fonds comme Sens+, pour créer des partenariats industriels et un centre de transformation régional.

L’Occitanie, future terre d’Aloe Vera ?

Avec une quinzaine d’hectares déjà cultivés et des projets d’ombrières photovoltaïques pour protéger les plants, la région mise sur cette "agriculture de demain". Reste à convaincre davantage de producteurs et à pérenniser les débouchés. Et si cette plante devenait le symbole d’une Occitanie innovante et résiliente ?