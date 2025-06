Aveyron - Aveyron dynamique : du nouveau pour l'atelier culinaire Ansamble à Baraqueville

Aveyron dynamique : du nouveau pour l’atelier culinaire Ansamble à Baraqueville

Présent dans l’Aveyron depuis plus de 28 ans, Ansamble – acteur engagé de la restauration collective, filiale du Groupe Elior – confirme son ancrage territorial en rénovant et agrandissant son atelier culinaire de Baraqueville. Un chantier de 200 m² d’extension lancé en septembre 2024 et achevé en avril 2025, réalisé en grande majorité par des artisans locaux. Objectif de l’opération : optimiser l’outil de production d’Ansamble pour servir une cuisine saine et locale à plusieurs milliers de convives dans la région.

Une entreprise incontournable à Baraqueville

Les 33 employés et deux apprentis d’Ansamble cuisinent et préparent chaque jour 6 000 repas pour les enfants des écoles de Gaillac-Graulhet, Luc-la Primaube, Firmi, Aubin ou encore certaines écoles de Rodez ainsi que près de 1200 repas pour les EHPADs de la région (Pampelonne, Albi, Villefranche-sur-Rouergue, etc.).

Une cuisine vertueuse, au service du territoire

L’agrandissement de l’atelier permettra aux équipes de cuisiner davantage de produits frais et bruts issus de l’approvisionnement local, d’améliorer les conditions de travail des équipes – de la production au conditionnement – et de renforcer les engagements environnementaux : tri systématique des déchets, lutte active contre le gaspillage alimentaire, et équipements conformes aux nouvelles exigences de recyclage et de réemploi.

Ansamble s’approvisionne quotidiennement auprès d’une quinzaine de producteurs régionaux, parmi lesquels on peut citer :

Fruits et les légumes frais : Éric Valadié (Dieupentale), Jeradelis (Moissac), Les jardins lafrançaise (Lafrançaise), les coteaux (L’Honor-de-Cos), dans le Tarn les Vergers du Bosquet (Senouillac), les Jardins Lacroix (Lacroix-Falgarde), Toffanello (Merville),La Plaine (Grenade), Michel Golin (Aucamville), SEAC de Bénac (Beaumont-de-Lomagne), Côteaux de Pruines (Pruines),

Produits laitiers : Yéo Frais(Toulouse),

Viande de bœuf : Bousquet (La Primaube).

Inauguration de la cuisine ouverte à toutes et tous

L’inauguration officielle de ce nouvel atelier qui s’est tenue le 20 mai dernier a été l’occasion pour Ansamble de faire découvrir aux élus, clients, partenaires et habitants un outil de travail repensé pour soutenir l’économie locale et proposer chaque jour une alimentation saine, durable et de qualité à des milliers de convives.

A propos d’Ansamble : Ancrés dans le territoire dans lequel nous agissons au quotidien, Ansamble s’attache à favoriser l’économie des bassins de vie en privilégiant les productions locales et régionales, en soutenant les filières à vocation santé et en respectant la biodiversité et la saisonnalité. Engagé en faveur d’une alimentation saine et naturelle, Ansamble s’est naturellement orienté vers le statut d’entreprise à mission. Ansamble, en chiffres : 16 ateliers culinaires, 343 restaurants et plus de 4400 crèches, 2544 collaborateurs, 205 000 convives servis chaque jour.