Montpellier - La culture n'est pas à distribuer. Il faut la vivre ensemble pour la créer.

Montpellier, le 12 juin 2025 – À l'occasion de son 80ème anniversaire, Peuple et Culture organise une journée spéciale dédiée à l'éducation populaire et à la culture comme espace d'émancipation et d'indépendance face aux pressions politiques et économiques. Cet événement, qui se tiendra le 12 juin 2025 à partir de 13h30 au 4, Rue Saint-Barthélemy, 34000 Montpellier, est ouvert à toutes et à tous.

En chiffres : Peuple et Culture, c'est une vingtaine d'associations membres du mouvement national, 50 salarié·e·s, 5000 bénévoles, et 10 000 jeunes touchés chaque année.

Organisé par :

Cette journée est organisée par quatre associations de Peuple et Culture en Occitanie : La Boutique d’écriture (Montpellier), IPEICC (Montpellier), Peuple et Culture Gard (Nîmes), NegPos (Nîmes)

Cycle des 80 ans :

L'événement à Montpellier s'inscrit dans le cadre du cycle des 80 ans de Peuple et Culture, une série d'événements locaux et nationaux visant à engager un dialogue critique entre la pensée historique du mouvement et les enjeux contemporains. Ce cycle propose des rencontres, conférences, ateliers et débats pour nourrir la réflexion et l'action autour de thèmes tels que le temps libre, l'émancipation, et l'autonomie des pratiques culturelles et artistiques.

Au programme :

13h30 – 14h30 | Accueil et déambulation culturelle Découvrez des projections de clips vidéos, un atelier de cyanotype, une frise historique et une exposition participative.

14h30 – 15h15 | Interventions introductives Avec Maxime Boitieux, Line Colson, et Jean-Marc Adolphe, pour discuter de l'importance de préserver la culture comme un champ autonome.

15h30 – 16h15 | Éducation populaire : Deuxième chance ! Présentation par Michelle Guitard et Valerie Zéphir, suivie de témoignages de jeunes de l'École de la Deuxième Chance de Nîmes.

16h15 – 17h00 | L’Art comme expérience Intervention de Stéphane Page, écrivain en résidence, sur l'art comme moyen d'expression libre et indépendant.

17h15 – 18h00 | Les réseaux sociaux : nouveaux espaces pour la pensée critique ? Débat avec Fatiha Schlicht et Patrice Loubon, et des témoignages de jeunes de l'association NegPos.

18h30 – 19h30 | Déambulation artistique et apéritif dinatoire Clôture de la journée par des performances artistiques et un moment convivial.

À propos de Peuple et Culture :

Fondé en 1945, Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire né de la Résistance. Son objectif est de promouvoir la culture comme un espace de liberté et d'autonomie, à l'abri des influences politiques et économiques. Aujourd'hui, le mouvement continue de s'engager pour une culture vivante et partagée, en s'adaptant aux enjeux contemporains tels que les droits culturels, l'inclusion sociale et l'innovation pédagogique. Peuple et Culture défend l'idée que la culture doit être un champ indépendant où chacun et chacune peut s'exprimer librement et développer son esprit critique.