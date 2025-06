HÉRAULT - Quand le tatami Marseillanais fait plier les épaules des rugbymen

Quand le tatami fait plier les épaules des rugbymen

Yiseishindo en Première Ligne : Une mêlée bienveillante entre énergie interne et muscle externe

Ils en ont vu d'autres, les costauds du rugby à XV : des mêlées à faire trembler les crampons, des placages façon TGV, et des troisièmes mi-temps à réveiller un dojo. Et pourtant, ce week-end à Marseillan, quatre gaillards venus tout droit des pelouses franciliennes – dont deux anciens Sharks sud-africains, rien que ça – ont rencontré une force insoupçonnée : celle du souffle intérieur. Bienvenue au Yiseishindo.

Invités par le club d’Arts Martiaux Yiseishindo Marseillan, dirigé par David Casanova Bono, nos rugbymen ont laissé leurs crampons au vestiaire pour enfiler le Kimono. Objectif : initiation au Yiseishindo et au mystérieux Kyusho, l’art d’utiliser les points d’acupuncture à des fins pacifiquement déstabilisantes. Une première partie de cours tout en énergie interne, respiration, mouvements fluides – autant dire un choc thermique pour des spécialistes de la percussion corporelle.

Mais c’est dans la deuxième phase que les choses se sont corsées : pressions millimétrées, frappes subtiles, et autres frictions qui ont mis à mal plus d’un trapèze titanesque.

Pas de KO, mais une grande leçon d’humilité martiale. Car même les colosses découvrent un jour que la force ne vient pas que des biceps. Et c’est avec respect (et quelques muscles endoloris) que les rugbymen ont salué la discipline, concluant : « Merci de nous avoir fait connaître votre art, c’est très intéressant, impressionnant… et très efficace. »