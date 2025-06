HÉRAULT - Un Tour Thau de fête pour les 10 ans : 700 cyclistes et un cœur grand comme ça

Un Tour Thau de fête pour les 10 ans : 700 cyclistes et un cœur grand comme ça !

Ce dimanche 1er juin, Marseillan a vibré au rythme des deux-roues. Pour sa dixième édition, le Tour Thau a rassemblé plus de 700 participants – VTT, vélos de route, VAE, mais aussi cinq handisportifs – dans une ambiance festive et solidaire.

Organisé par la Ville de Marseillan et l’Union Cycliste Marseillanaise (UCM), l’événement a franchi un cap symbolique. Dès 8h30, sur le parking de l’office de tourisme de Marseillan-Plage, les départs se sont échelonnés en petits groupes encadrés par les 60 bénévoles de l’UCM, mobilisés avec une générosité exemplaire. À leur tête, de Bernard Dressaire, président de l’association, a su insuffler une énergie remarquable à toute l’équipe.

Deux parcours étaient proposés : une boucle de 55 km autour de l’étang de Thau pour les plus aguerris, et le Ptit’Tour’Thau, 20 km accessibles à tous. Plus de 600 cyclistes ont bouclé le grand tour, traversant les communes de Marseillan, Mèze, Loupian, Bouzigues, Balaruc, Frontignan et Sète. Une centaine ont opté pour la version courte, sans rien perdre du plaisir.

L’émotion était palpable lors des remises de prix.



Le doyen de la journée, Jean-Claude Forget, 87 ans, a reçu une ovation après avoir bouclé les 55 km.

Le plus jeune, Maël Gruss, 9 ans, a lui aussi été mis à l’honneur, tout comme José Diaz, valeureux représentant handisport.

Le groupe le plus nombreux : "La Grenatière", a fièrement posé sur les photos-souvenirs, que nous devons à Denis Vanderschelden, responsable communication de l’UCM, que nous remercions chaleureusement pour sa disponibilité et ses superbes clichés.

Le rendez-vous s’est conclu autour d’une savoureuse fideuà, dégustée par 600 convives, toujours servis avec le sourire par les bénévoles. Un grand moment de partage, salué par Yves Michel, maire de Marseillan, et Bernard Dressaire, président de l’Union Marseillanaise, qui ont tenu à remercier chaleureusement les services municipaux et les volontaires.

Enfin, deux tombolas solidaires ont permis de distribuer 10 chèques-cadeaux offerts par la commune et deux tableaux offerts par des membres de l’UCM.

710 € ont ainsi été collectés au profit de Georgia, une jeune fille atteinte d’un cancer, et de sa famille. Une cause qui a rassemblé bien au-delà du sport.

Ce Tour Thau 2025 restera dans les mémoires comme un parfait anniversaire : populaire, solidaire, joyeux.

Vivement la 11e édition !