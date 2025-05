MARSEILLAN - La légende du "Cévennes-Express" : Le voilier retrouvé par ses racines !

Il était une fois un voilier né dans le Sud, du côté de Marseillan. On l’appelait Cèvennes Express, 12,20 mètres d’aluminium taillé pour les vents d’aventure. Son premier capitaine, Alain Tardif, est figure bien connue des plaisanciers marseillannais et fut même l'auteur d'ouvrage sur le nautisme édéuté par le code Vagnon. Le Cévennes Express l’a bercé pendant près de vingt ans sur les quais du port de Marseillan. Puis, un jour, le bateau rebaptisé Oya, mit les voiles vers la Bretagne à la Trinité sur Mer ou pendant 8 ans ses nouveaux propriétaires lui refont une beauté.

Le Oya traverse enfin l’Atlantique avec ses nouveaux propriétaires vers la Martinique quand surviennent l’épidémie de Covid et des problèmes de santé qui mettent un terme prématuré à cette aventure. Le bateau se fait oublier quelques années dans le grand roman de la mer, jusqu’à ce qu’en fin d année dernière un ostréiculteur de Loupian et amoureux de Marseillan, Igor Schirrbonnans, tombe dessus presque par hasard. En vacances en Martinique pour voir sa mère, il cherchait un voilier capable d’aller loin.

Quand il aperçoit ce bateau quadragénaire encore fringuant, c’est le coup de foudre ! Mais les obstacles sont nombreux pour rapatrier ce bateau. À deux doigts de lâcher l’affaire, Igor gratte un peu le vernis, se penche sur l’historique du navire et découvre l’incroyable : ce voilier, rebaptisé Oya, n’est autre que le Cévennes Express de Marseillan ! Coïncidence ? Signe du destin ? Appel des racines

Igor est conquis et n’a plus qu’une idée : le ramener à la maison. Il négocie avec les propriétaires, réserve un transport maritime, compose un équipage et organise le convoyage du voilier de La Martinique aux Baléares avant d’arriver sur notre port. Une traversée tonique mais pleine d’âme, pour boucler un cycle commencé quarante ans plus tôt.

Aujourd’hui, Oya est de retour sur le bassin de Thau. S’il a pris de l’âge, son âme, elle, n’a pas changé. Et à voir les yeux brillants d’Igor quand il raconte cette histoire, on se dit que certains bateaux ont un cœur et savent retrouver le chemin du port.