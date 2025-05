Marvejols - FEST'Oc#3 : La Culture Occitane en Fête à Marvejols !

Le FEST’Oc, LE festival occitan du Gévaudan, revient pour sa 3e édition les 13 et 14 juin à Marvejols ! Cet événement, entièrement GRATUIT, célébrera la richesse de la culture occitane lors d’un week-end riche en émotions et en découvertes, à travers une programmation variée et festive.



Le Fest’Oc est un rendez-vous annuel qui rassemble de nombreux acteurs locaux et régionaux. Il a pour but de promouvoir une culture occitane moderne, dynamique et innovante, tout en offrant un espace de rencontre et de convivialité gratuit pour tous. C’est aussi une mise à l’honneur de la jeunesse du territoire, des enfants et des enseignants.

Avec au programme concerts, cinéma, danse, jeux, sports occitans, repas, feu de la Saint-Jean...

Le programme détaillé ci-dessous :

- ???????? ???? ???????? ???????? ???????????????? :

Exposition « ???????????????????????????? ???????????????????????????? - ???????? ???????????? ????????’????????????-???????? ???????????? ????’???????????? ? »

À l’office de Tourisme du Commerce et de la Culture Gévaudan Destination, 7 pl. du Soubeyran - Marvejols

Le CIRDOC célébre le patrimoine vivant ! Mythes, contes et légendes, êtres fantastiques, carnavals, fêtes totémiques occitanes et catalanes qui font la richesse du territoire régional n’auront plus de secret pour vous.

En parallèle, découvrez L’ÉCOLE OCCITANE : maquettes réalisées par les élèves en option occitan du collège Marcel Pierrel de Marvejols et LES SIESTES MUSICALES.

????????????????????́???? ???????????????????? :

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

-???????????????????????????????? ????????/???????? :

???????????? : Une sélection de court-métrage​ sur ????’????́???????????????? ???????? ????’???????????????????????????? avec entres autres :

Au Cinéma Le Trianon, 4 rue Paul Mendras – Marvejols



-Apreni amb doas lengas

-Le bilinguisme occitan français à l’école publique

-Multilinguisme a l’escòla de Marsilhac

-???????????????????????? ???????? ???????????????? :

Sur l’esplanade de l’Europe - Marvejols

11h30 : ???????????????????????????? ????????????????????????????́????????́????????????????????????????????????????????

12h : ???????????????????????????? "???????????? ????????????????????????????́????"

12h30 : ???????????? "???????? ????’???????????????????? ????????????????"

Duo vocal et percussions.

14h : "???????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????"

48 danseurs folkloriques vêtus de costumes traditionnels auvergnats évoluent au son de l’accordéon, de la cabrette et de la vielle à roue.

14h-18h : ???????? ????????́????????????????????????????????

Atelier de réparation ludique avec le Pétassou et son camion atelier équipé, itinérant et collaboratif, la Pétamobile. Venez réparer et rallonger la durée de vie de vos objets préférés. Devenez répar’acteur !

16h : ???????? ????????????????????́???? ????????????????????????????????

La dictée occitane est ouverte à tous et se déroule dans une ambiance chaleureuse et détendue. Le texte, tenu secret jusqu’à sa lecture, sera un hommage à un auteur emblématique de la langue occitane. Lot à gagner pour les 10 meilleurs dictées. À vos stylos, prêts pour la langue qui chante !

Organisé en partenariat avec L’Office de la Langue Occitane.

16h30 : "????????????????’???? ????????????" - ???????????? ????????????????????????????????

Composé de musiciens passionnés et pluri-instrumentistes, Cabr’e Can proposera un moment ludique et festif, occasion de découvrir les danses traditionnelles, dans une ambiance conviviale et dynamique.

Proposé par OC-BI 48 (association pour le bilinguisme français-occitan dans l’enseignement public)

????????????????̀????-???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? :

13h-17h : ???????????????????????????? ???????? ???????????????????? ????????́???????????????????? organisé par le Rugby Club de Marvejols

Au Stade de Mascoussel - Marvejols

15h-16h : ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? (sur inscriptions places limitées)

Au complexe sportif Le Ranquet - Marvejols

????????́???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????

Sur l’esplanade de l’Europe - Marvejols

18h30 : ???????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????́ ???????????? "????????????????????????????", ???????????? ???????? ????????????????????????

Le répertoire de ce trio vocal occitan convoque l’imaginaire florissant de la langue d’oc. Le style ? Peu importe. Du chachacha, de la cumbia, un peu de swing, une valse des familles, un rocksteady de vendange. Ça décoiffe, même sous le chapeau !

20h30 : ???????????????????????????????????? "???????????? ???????? ???????? ????????????????????-????????????????"

Tout en puisant dans la tradition des feux du solstice d’été "Le Théâtre des Origines" réinvestit le patrimoine de Marvejols pour vous proposer un spectacle en déambulation créé avec les habitants et élèves du territoire. Fin du spectacle autour d’un feu de la Saint Jean.

Avec la participation de la fanfare OCSO, le groupe Cabr’e Can, les élèves de l’école de la Coustarade et du collège Marcel Pierrel étudiant l’occitan, la gymnastique sportive marvejolaise, Biodanza, le dispositif ATOM du Clos du Nid, la Batoukada marvejolaise et l’ensemble du public !

22h30 : "????????????????" ???????????? ???????? ???????????????????????? - ???????????????????????????? ????????????????????????????????

La Fanfare Ocso joue et déjoue les airs traditionnels du Languedoc. 7 musiciens ici réunis pour faire sonner ce répertoire des fêtes populaires occitanes. Arrangements, rythmes enfiévrés, improvisations, farandoles du futur au son des hautbois, clarinette, cuivres et percussions…

Et aussi :

- ???????????????????? ???????? ????’???????????????? (Office Public de la Langue Occitane)

- ????????????̂???????????? de la SAEP de la Coustarade et du FSE du Collège Marcel Pierrel : crèpes, gâteaux…

- ???????????????????????????? du Trianon

Envie de vivre le FEST'OC de l'intérieur, de donner un coup de main, de partager votre énergie et de contribuer au succès de cet événement culturel unique ? Alors rejoignez notre équipe de bénévoles !

C'est une occasion unique de vivre l'événement de l'intérieur, de rencontrer de nouvelles personnes et de participer à une expérience artistique dans la bonne humeur !

Si l'aventure vous tente, rejoignez-nous pour notre réunion d'information des bénévoles Jeudi 5 juin à 19h à la salle du Four, rue Jules Daudé, Marvejols, ou contactez-nous.

Renseignements auprès du Trianon Marvejols :

- par téléphone au ???????? ???????? ???????? ???????? ????????

- par mail à ????????????????????????????????????@????????-????????????????????????????????.????????

- par SMS au ???????? ???????? ???????? ???????? ????????

Festival organisé dans le cadre du Total Festum en clôture de la saison culturelle 2024-2025« Element’Ter » de la Communauté de Communes du Gévaudan porté par Le Trianon Marvejols

Événement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée