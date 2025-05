MARSEILLAN - Cérémonie du 27 mai : Hommage solennel à la Résistance

Cérémonie du 27 mai : Hommage solennel à la Résistance

Ce mardi 27 mai, la ville de Marseillan a commémoré la Journée nationale de la Résistance lors d'une cérémonie empreinte de solennité et de recueillement. Rassemblés devant le monument aux morts, les représentants des associations patriotiques, les élus locaux, les citoyens et les porte-drapeaux ont rendu hommage aux femmes et aux hommes qui se sont engagés pour la liberté de la France.``

M. le Maire, Yves Michel et le président de l’ANACR (Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance), Georges Nicolini, ont pris la parole pour rappeler l’importance du souvenir et de la transmission des valeurs de courage, d’engagement et de fraternité.

M. Nicolini a évoqué avec émotion la mémoire des résistants de toutes origines et sensibilités qui ont œuvré dans l’ombre, parfois au prix de leur vie, pour combattre l’occupant nazi et restaurer la République. Yves Michel a souligné le devoir de mémoire qui incombe à chaque génération et a salué le travail des associations et celui des enseignantes du collège Pierre Deley qui représentaient ce jour, leur élèves en pleine préparation du Brevet, pour faire vivre l’héritage de la Résistance.

La cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbe au pied du monument, suivi d’une minute de silence respectée dans un profond recueillement. La Marseillaise, entonnée à l’unisson, a clos cet hommage patriotique.

Cette Journée nationale de la Résistance, instituée en mémoire de la première réunion du Conseil national de la Résistance le 27 mai 1943, reste une occasion précieuse de rappeler que la liberté, la démocratie et la justice ne sont jamais acquises et doivent être constamment défendues.