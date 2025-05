SÈTE - Rupture d'une canalisation : Plages de la Crique de l'Anau et de la Vigie  fermées

Rupture d’une canalisation : les plages de la Crique de l’Anau et de la Vigie fermées et interdites à la baignade

La rupture d’une canalisation des eaux usées à proximité de la crique de l’Anau entraîne actuellement un déversement des eaux vers la plage et donc en mer.

La plage de la crique de l’Anau est actuellement fermée, ainsi que la plage de la Vigie toute proche, du fait des courants marins porteurs.

Des barrières et de la rubalise interdisent l’accès aux deux plages et l’affichage de l’arrêté municipal d’interdiction d’accès et de baignade est en cours.

Le service des plages, la Police Municipale, la brigade territoriale ainsi que les équipes du délégataire Suez sont sur place.