MARSEILLAN - Coup de filet sur l'étang de Vic par la brigade nautique de Marseillan

Coup de filet sur l’étang de Vic : préserver la pêche, protéger la nature

Le 15 mai dernier, l’étang de Vic, joyau discret du complexe lagunaire des étangs palavasiens, a été le théâtre d’une opération conjointe entre la brigade nautique de Marseillan et le Conservatoire du Littoral. Une intervention ciblée, calme mais déterminée, au service d’un double objectif : soutenir une filière de pêche professionnelle durable et protéger un environnement lagunaire fragile.

Dans leurs embarcations, les gendarmes et les agents du Conservatoire ont sillonné les eaux avec une vigilance bienveillante. Ce jour-là, 13 personnes ont été contrôlées, ainsi qu’un véhicule et 4 embarcations inspectées. Seule une infraction a été relevée : la détention de daurades sous-taillées, dont la taille réglementaire est de 23 cm. Un simple chiffre qui en dit long sur l’importance de ces contrôles.

especter les tailles minimales, c’est garantir l’avenir de la pêche… et éviter de se prendre dans le filet des autorités !

Une opération interservices essentielle

Ces opérations ne sont ni des sanctions spectaculaires, ni des démonstrations d’autorité. Elles sont avant tout des actions de pédagogie et de prévention, menées en collaboration étroite entre les forces de l’ordre, les gestionnaires de l’espace littoral, et parfois les professionnels eux-mêmes.

Elles permettent de préserver les ressources halieutiques, de lutter contre les infractions environnementales, et de garantir une cohabitation sereine entre pêche professionnelle et pêche de plaisance. Car l’étang n’est pas qu’un plan d’eau : c’est un écosystème vivant, un outil de travail, et un lieu de détente qu’il faut apprendre à partager intelligemment.

Protéger aujourd’hui pour pêcher demain

À l’heure où les pressions sur la ressource s’intensifient, où la biodiversité lagunaire montre des signes de fragilité, ces actions de terrain prennent une dimension cruciale. Elles rappellent que la mer comme la lagune n’est pas une ressource infinie, et que le respect des règles profite à tous – du professionnel de la pêche au simple plaisancier du dimanche.

Illustration Gendarmerie de l’Occitanie