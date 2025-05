Montagnac - L'Agence Mobile vient à la rencontre des Montagnacois

Le 13 juin 2025, l’Agence Mobile de PRÉSENCE VERTE SERVICES fera étape sur le marché de Montagnac.

Cette initiative itinérante a pour objectif de rapprocher l'information des citoyens et de renforcer l’accessibilité aux services à la personne. À travers sa présence sur le terrain, PRÉSENCE VERTE SERVICES s’engage à répondre à quatre grandes missions essentielles :

ACCUEIL – INFORMATION – PRÉVENTION – DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

L’Agence Mobile permet à l’Association de rester en lien direct avec ses salariés, bénéficiaires et les familles du territoire héraultais. En allant à la rencontre des habitants, directement sur les marchés et lieux de vie, elle contribue à tisser un lien de proximité, fondé sur l’écoute, la disponibilité et la confiance.

Un accès facilité à l’information

Ce service de proximité vise à simplifier l’accès à une information claire, précise et personnalisée sur les services à la personne : accompagnement à domicile, aide administrative, soutien aux familles, ainsi que sur les droits et aides financières disponibles.

Un lieu d’écoute, de conseil et de prévention

L’Agence Mobile propose aussi un espace de dialogue ouvert, où chacun peut venir poser ses questions et recevoir des conseils adaptés pour bien vivre chez soi, vieillir en toute sérénité, ou organiser un accompagnement à domicile dans les meilleures conditions.

Une passerelle vers les métiers de l’aide à domicile

Au-delà de l’information et de la prévention, ce dispositif constitue un véritable tremplin vers l’emploi local. L’Agence Mobile valorise les métiers de l’aide à domicile et informe les personnes en recherche d’emploi sur les opportunités professionnelles disponibles au sein du territoire couvert par l’agence Présence Verte Services d’Agde.