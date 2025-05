Montpellier - Parcelle473 accueille une rétrospective consacrée à l'artiste Miss Tic

Du 19 juin au 12 octobre, le musée Parcelle473 à Montpellier met à l'honneur la street artiste Miss.Tic au travers d’une exposition retraçant son parcours et l’héritage qu’elle lègue à l’art urbain. Une cinquantaine d’œuvres seront présentées. Elles sont issues de la collection personnelle de la galeriste historique et amie de l’artiste Lélia Mordoch, des collections privées d’Eric Brugier et de Laurent Rigail, fondateurs du musée et de prêts de collectionneurs. « Il y aura des œuvres des années 90 jusqu’aux années 2020 dont quelques pièces en anglais particulièrement rares », précise Laurent Rigail.

« C’est la vie, ça va passer ». Pionnière du pochoir, Miss.Tic a su imposer son style reconnaissable entre tous : des silhouettes féminines percutantes accompagnées de phrases incisives. Installations, sculptures, peintures et diffusion d’un documentaire intime sur l’artiste… Avec cette exposition, Parcelle473 propose une immersion dans son univers, où chaque œuvre dialogue avec les grands thèmes de son travail : la liberté, la féminité et l’insolence. D’où le titre de l’exposition « Dame de pique, Reine de cœur ».

Une exposition « hommage »

Cette exposition revêt une dimension plus personnelle pour Laurent Rigail, ami et galeriste de l’artiste pendant 10 ans. « Lorsque j’ai ouvert le musée à Montpellier en 2022, j’ai proposé à Miss.Tic de lui dédier une exposition. C’est à ce moment-là qu’elle m’a annoncé qu’elle était affaiblie et les choses ne se sont pas faites. C’est le dernier échange que j’ai eu avec elle. Cette exposition me tient particulièrement à cœur, c’est une sorte d’hommage », explique-t-il. « Solos shows, éditions, céramiques, groupes shows… j’ai présenté son travail dans différentes villes en France mais aussi à Londres ».

Il confie pour l’anecdote : « Je l’ai toujours vouvoyé mais avec complicité et amitié. C’était notre mode de fonctionnement, c’était une très forte personnalité ».

Dame de pique, reine de coeur

« J’aimais beaucoup son travail. Déjà c’est une précurseuse en tant que street artiste féminine. Elle a ouvert la voie. J’aimais son côté à la fois poétique, tendre mais aussi piquant et un peu décalé. Elle détournait les mots pour défendre ses idées. C’était une femme très engagée, pour les femmes, pour les artistes. Elle ne mâchait pas ses mots, elle était toujours très directe et sincère et ça se ressent dans ses œuvres », sourit Laurent Rigail.

Une figure incontournable du street art

Radhia Aounallah, dite Miss.Tic, est une artiste de street art française, née le 20 février 1956 à Paris où elle est décédée le 22 mai 2022. Elle est connue pour ses œuvres au pochoir, essentiellement sur les murs de Paris. Plasticienne et poétesse d'art urbain, elle réalise ses œuvres dans le paysage pictural et urbain à partir de 1985. Intime et éminemment politique, son œuvre souffle un air de révolte. Disparue en mai 2022 à l’âge de 66 ans, Miss.Tic occupe une place centrale au sein d’une histoire de l’art en train de s’écrire.

Ses œuvres ont été exposées dans de multiples expositions personnelles et collectives en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne, et font l’objet de nombreuses publications. Miss.Tic apparaît dans plusieurs collections publiques, parmi lesquelles le Fonds municipal d’art contemporain de Paris, le Victoria and Albert Museum à Londres, le MUCEM à Marseille et le Musée Ingres de Montauban

Programmation autour de l’exposition

En complément du parcours artistique, le musée propose plusieurs rendez-vous :

Une projection du film documentaire « Dans les yeux de Misstic » réalisé par Thomas Granovsky (9 minutes) qui plonge le spectateur dans l’intimité de l’artiste.

Des ateliers de pochoirs pour les enfants pour s’initier à cette technique.

La vente de produits dérivés à la boutique du musée dont un livre spécialement réalisé pour l’exposition.

Informations pratiques

???? Lieu : Musée Parcelle473 – avenue des Frères Buhler – 34070 Montpellier (quartier Malbosc)

???? Dates de l’exposition Miss.Tic : du 19 juin au 12 octobre

????️ Tarifs : ici.

???? Contacts presse : Fanny Bessière – bessiere.fanny@gmail.com – 06 20 39 43 39.

Crédit photos : Galerie Lelia Mordoch adagp miss tic