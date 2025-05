Carcassonne - Les professionnels de santé audois se mobilisent pour la santé sexuelle des jeunes

Dans le cadre des Journées Nationales de la Santé Sexuelle (1ère semaine de juin), la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Bassin Carcassonnais organise deux demi-journées de sensibilisation, les 4 et 6 juin après-midi, auprès de 70 étudiants en BTS du Purple Campus de Carcassonne.

Face à une hausse des infections sexuellement transmissibles (IST) constatée localement, les professionnels de santé du territoire se mobilisent pour renforcer la prévention auprès des jeunes adultes.

« Nous avons constaté que les jeunes n’ont pas toujours les bonnes informations, et aussi que leurs pratiques et leur rapport à la sexualité ont fortement évolué », explique Myriam Khreiche, directrice – coordinatrice de la CPTS du bassin carcassonnais.

Une action de terrain pensée avec et pour les jeunes

Cette intervention a été conçue en partenariat avec la Maison des Adolescents de Carcassonne et le Dr Stéphane Viale, médecin urologue. Elle s’articule autour de plusieurs axes concrets :

Un point épidémiologique sur les IST et les comportements à risque

Une présentation vidéo et des échanges autour de la prévention des IST

L’intervention d’une psychologue de la MDA sur le consentement, le respect et la protection

Une sensibilisation à la vaccination HPV (rattrapage possible jusqu’à 19 ans – 3 doses)

Des informations pratiques sur le dépistage : pourquoi, où, et comment s’y prendre ?

Un dialogue sans tabou : parler vrai avec les jeunes

Le programme n’élude aucun sujet : la pornographie et ses impacts font aussi partie des discussions, notamment en lien avec les troubles sexuels précoces observés parfois chez certains jeunes hommes, la distorsion de repères sur les attentes sexuelles, la pression de la performance, l’addiction et la dépendance, et parfois même la banalisation de la violence. L’objectif est clair : distinguer le réel de la fiction, et libérer la parole autour des représentations sexuelles.

Des groupes de parole interactifs et des jeux pédagogiques clôtureront chaque session, favorisant un échange libre et sans jugement.

« La CPTS du Bassin Carcassonnais réaffirme, à travers cette action, son engagement pour une prévention adaptée, ancrée au plus près des préoccupations des jeunes du territoire », insiste Myriam Khreiche.

ILS EN PARLENT

Dr Stéphane Viale - Médecin urologue : « Je participe à ces actions de prévention car j'ai la profonde conviction qu'il existe un biais de communication majeur concernant l'information délivrée aux jeunes sur les sujets tels que les maladies sexuellement transmissibles, le rôle de la pornographie sur les comportements à risque et les risques addictifs souvent en association avec des drogues dit à usages récréatifs. La pullulation des réseaux sociaux multiplie l'affichage des corps comme seule forme d'expression avec une hypersexualisation décomplexée. Dans ce brouhaha médiatique, quid des réelles questions de santés physiques ou mentales. Il me semble donc de notre devoir d'adultes et médecins de faire une information loyale et exhaustive concernant les questions de santé sexuelle sur les risques infectieux et leurs préventions »

Christelle Hortala Directrice MDA11 : « La Maison des Adolescents (MDA11) s’engage pleinement dans cette initiative car la santé sexuelle est un enjeu central de l’accompagnement des jeunes que nous recevons au quotidien. Notre objectif est de créer un espace de parole bienveillant, d’informer sans juger, et de permettre aux adolescents et jeunes adultes de mieux comprendre leurs droits, leurs émotions et leur corps. En tant qu’acteurs de première ligne, nous avons un rôle clé pour renforcer leur pouvoir d’agir face aux pressions sociales, aux normes floues et aux informations contradictoires. »

Delphine Palomino- Responsable de Purple Campus Carcassonne : « Cette action s’inscrit pleinement dans notre politique de prévention des risques et de soutien à la santé globale des apprenants de Purple Campus. L’intervention de professionnels engagés sur ce sujet essentiel nous permet de créer un espace de dialogue bienveillant, d’éveiller les consciences et de renforcer l’autonomie de nos apprenants. C’est un levier important pour leur bien-être et leur réussite. »