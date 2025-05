MARSEILLAN - Acteur, peintre, musicien : Bret Roberts s'expose au Domaine de la Bellonette à Marseillan

Bret Roberts expose au Domaine de la Bellonette à Marseillan : un artiste international entre toiles et musique

Vernissage le 5 juin à 18h – Exposition jusqu’au 26 juin – Concerts exceptionnels le soir du vernissage et pour la Fête de la musique

Acteur, peintre, musicien, compositeur... Bret Roberts, artiste américain installé en Italie, sera à Marseillan pour une exposition-événement au Domaine de la Belonette, géré par Fleur, Florian et Marie-Christine fabre de Roussac : Intitulée « You are the Flowers », l’exposition sera inaugurée lors d’un vernissage festif le mercredi 5 juin à 18h, en présence de l’artiste qui jouera également en musique ce soir-là.

Un créateur aux mille visages

Né en Alaska, Bret Roberts aurait pu devenir trappeur. Il a préféré capturer la lumière des projecteurs. Avec plus de 100 films à son actif, cet acteur globe-trotteur a aussi une carrière musicale et un talent pictural qui fascinent. Ses œuvres, collectionnées à travers le monde, sont inspirées du tumulte humain, des marchés, des scènes de vie pleines de mouvement et d’émotion.

Ses tableaux mêlent l’énergie des rues italiennes, la profondeur de l’Alaska natale et l’éclat des souvenirs hollywoodiens. Chaque toile est un voyage, un instant suspendu entre cinéma et peinture.

Deux rendez-vous artistiques à ne pas manquer

L’artiste sera présent à Marseillan le soir du vernissage, où il offrira au public une performance musicale intimiste. Il reviendra ensuite le 21 juin pour la Fête de la musique, à l’occasion d’une grande soirée au Domaine de la Bellonette, aux côtés de Michel Aubenas, crooner sétois, EFIX (DJ international originaire d’Agde ) pour faire danser les fleurs… et les invités.

Le Domaine de la Bellonette : un écrin d’art vivant

Lieu atypique, à la fois champêtre et résolument ouvert à la création contemporaine, le Domaine de la Bellonette à Marseillan devient plus que jamais un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et de musique. Accueillir Bret Roberts, artiste international, c’est affirmer une fois de plus que l’art est vivant, accessible et vibrant en Occitanie.

La Bellonette

Adresse : Domaine de La Bellonette, Chemin des Domaines 34340 Marseillan

Téléphone : 06 13 04 41 50