Lot - Harmonie Mutuelle organise une marche 0 déchet

Harmonie Mutuelle organise une éco-marche pour récolter les déchets le vendredi 13 juin prochain. C’est une manière simple et efficace de contribuer à la protection de l’environnement, en alliant activité physique, utilité sociale et convivialité, dans le magnifique cadre de la ville médiévale, véritable musée à ciel ouvert !.

Rendez-vous à 14h30 sur l’aire de pique-nique, avenue de Nassogne à Martel, pour une marche facile, ouverte à toutes et tous, et tisser du lien social tout en ramassant des déchets pour sensibiliser à la protection environnementale.

Il est conseillé de porter une tenue confortable et aussi de prendre sur soi ses propres gants de jardinage, ainsi qu’une gourde.

Ludique et pédagogique, cette action est gratuite, le nombre de places est limité afin de garantir la bonne tenue de l’évènement, sur inscription au lien : https://jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr/action/marche-0-dechet-martel-ensemble-pour-une-planete-plus-propre.

Une marche pour agir pour la préservation de l’environnement

De nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.

« Depuis plusieurs années Harmonie Mutuelle œuvre pour la protection de l’environnement. Conscients des impacts humains sur notre environnement, nous avons choisi d’informer nos adhérents et d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain.

Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage pour préserver l'environnement de tous en organisant ces éco-marches, mêlant environnement, activité physique et solidarité. En ramassant les déchets, nous contribuons tous ensemble à la préservation de notre cadre de vie. »

déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Harmonie Mutuelle – Occitanie.