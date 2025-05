HÉRAULT - Dérapage des comptes publics et des comptes sociaux

Intervention du Sénateur Christian BILHAC aux Questions d’Actualité

Le sénateur Christian Bilhac a pris la parole ce jour au Sénat lors de la séance Questions au Gouvernement pour interpeller le Premier Ministre sur les mesures financières proposées, notamment l'introduction d'une nouvelle TVA sociale. En effet, si le Premier Ministre appelle à un "effort juste" des Français pour rééquilibrer les finances publiques, le sénateur souligne le fait que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre déjà 28% de la TVA à cette même cause, soit environ 60 milliards d'euros.

Dans un rapport rendu public lundi, la Cour des Comptes alerte sur un déficit prévisionnel de la Sécurité sociale atteignant 24 milliards d'euros d'ici 2028. Ce constat alarmant s'accompagne d'une aggravation des déserts médicaux et d'une crise persistante au sein de l'hôpital public. Les difficultés des concitoyens à accéder à des soins appropriés, les délais d'attente pour les spécialistes qui s’étendent jusqu'à six mois, ainsi que le manque de ressources humaines dans le secteur de la santé, soulignent l'urgence d'une réforme.

Le sénateur Bilhac met en avant les effets néfastes d'une gestion qui s'apparente à des solutions temporaires, à travers des mesures telles que le déremboursement de médicaments et l'augmentation des forfaits hospitaliers. De plus, il dénonce l'explosion des coûts des mutuelles, conséquence d'une privatisation rampante du système de santé. « Bref, Tout va mal sauf les bureaucrates et les tableaux Excel ».

Christian Bilhac interpelle Madame la Ministre : "Avant d'imposer un nouvel impôt injuste aux Français, envisagez-vous de réformer en profondeur le financement de la Sécurité sociale ? » Préserver notre système de santé, héritage de la Libération, est essentiel pour garantir une protection universelle fondée sur la justice sociale, la fraternité républicaine et la solidarité.