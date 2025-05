Gard - Réouverture de la ViaRhôna

Au terme de 4 mois de travaux, la ViaRhôna entre Aigues-Mortes et Le Grau du Roi rouvre au public. A compter du mercredi 28 mai, cyclistes, joggeurs et randonneurs pourront à nouveau emprunter cette voie verte et retrouver les joies des balades nature le long du canal du Rhône à Sète.

Les travaux réalisés concernent un tronçon critique du système d’assainissement qui permet le transfert de l’ensemble des effluents des communes de Saint-Laurent d’Aigouze et d’Aigues-Mortes vers la station d’épuration intercommunale du Grau du Roi. Le très mauvais état structurel de cette canalisation entraînait à la fois l’intrusion d’eaux claires parasites mais également le déversement d’eaux usées pouvant contaminer le milieu naturel.

Des travaux structurants

Ces travaux ont consisté au renouvellement de 2.5 km de canalisation. Le réseau a été rééquipé et adapté aux besoins actuels.

A noter que la reprise de l’enrobé avec une ocre beige n’aura lieu que d’ici 5 à 7 semaines en raison d’une pénurie nationale de l’huile composant les liants pour les bitumes incolores. Ce chantier s’effectuera de nuit afin de ne pas gêner la circulation.

Les travaux ont coûté 2 M€ HT, financés par la Communauté de communes Terre de Camargue. Ils ont été réalisés dans le cadre du schéma directeur d’assainissement qui programme 13 millions d’euros d’investissement d’ici 2030 pour protéger l’environnement et favoriser le développement des communes.

Un chantier complexe et sensible

Tout d’abord, les travaux ont dû se dérouler dans des délais très contraints afin de rendre la voie praticable et libérer la ViaRhôna, itinéraire très fréquenté, avant la saison estivale.

Par ailleurs, s’agissant du renouvellement de la canalisation de collecte des eaux usées d’Aigues-Mortes et de Saint-Laurent d’Aigouze, toute interruption du service, même ponctuelle, était inenvisageable. Une nourrice provisoire a dû être installée.

La localisation des travaux sur un cordon de terre entre l’étang du Médard et le chenal maritime, a complexifié le chantier, en raison des enjeux environnementaux mais aussi quant à la méthodologie d’exécution. Le travail ne pouvant s’effectuer que sur une bande de 3 m de large, il a fallu déconnecter le vieux refoulement sur 1,2 km et réaliser une sauterelle aérienne de 1,3 km afin de pouvoir terrasser voire déposer par endroit l’ancienne canalisation.

Enfin, concernant la pose du nouveau réseau, les conduites ont dû être soudées hors du chantier puis acheminées sur zone par voie fluviale pour préserver le bon état structurel des ensembles.

Un chantier distingué par 2 prix

Les travaux de la ViaRhôna ont reçu le prix des Victoires de l’Investissement Local du Gard 2025 dans la catégorie « Eau et assainissement » au salon de l’AMF 30 qui s’est tenu le jeudi 22 mai.

Cette distinction récompense le savoir-faire des entreprises de travaux publics et des bureaux d'études, à savoir, EHTP, Inframed et Eurovia. Elle met en avant le travail du service des cycles de l’eau de Terre de Camargue pour son degré d’innovation dans la conduite de travaux et son implication pour la préservation de la qualité du cadre de vie et de l’environnement.

Terre de Camargue a également reçu le prix « Prêt vert » de La Banque Postale qui récompense les collectivités locales engagées dans la transition écologique.

A noter que le « dossier ViaRhôna » pourrait être sélectionné pour concourir aux Victoires de l’Investissement au plan national.