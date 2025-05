OCCITANIE - 3 apprentis du Cicfa Toulouse parmi les Meilleurs Apprentis de France Crémier-Fromager

Trois apprentis du Cifca Toulouse, l'école spécialisée dans les métiers du commerce alimentaire, ont été récompensés du titre Un des Meilleurs Apprentis de France - catégorie crémier-fromager, dont la finale a eu lieu ce lundi 26 mai.

Sur 6 lauréats, le Cifca Toulouse rafle tout en mettant 3 de ses apprentis sur le podium !

Candice Catala, 20 ans, Beaumont de Lomagne (82) – CAP

Maxime Saurel, 21 ans, Saint Paul les Dax (40) – CAP

Quentin Lafarge, 20 ans, Nebouzat (63) – CQP

Quentin Lafarge a déclaré : "Le concours a été pour moi une source de stress, mais aussi d’un immense soulagement lorsque nous avons entendu nos trois noms. Personnellement, cela a été une expérience très enrichissante, tant dans la préparation que dans les rencontres que nous avons pu faire. Ce concours représente pour moi l’aboutissement de mes études sur le fromage, mais aussi l'accomplissement de mon engagement dans le monde fromager. Cela me donne encore plus envie de continuer, d’évoluer et de m’investir pleinement dans cet univers passionnant."