CASTELNAU LE LEZ - L'IA dans la santé : MedTech IA 2025

L'intelligence artificielle révolutionne le secteur de la santé, ouvrant des perspectives inédites pour l'innovation et la performance. Mais comment passer de la promesse à la réalité ? Comment redéfinir le parcours de soins ? Medtech_IA, rendez-vous incontournable de la transformation numérique du secteur de la santé, répondra à ces questions en compagnie de Volta Medical, Tribun Health, Withings, l’INRIA et d’autres.

Organisé par Flint (cabinet de conseil IT, data et IA) et KYomed INNOV (spécialiste de l’innovation en santé), cet événement réunit des décideurs et experts de la Medtech, le 18 juin prochain à au Domaine de Verchant près de Montpellier. Programme et inscription sur : https://www.medtech-ia.com/

Décrypter des cas d'usage où l’IA transforme la Medtech

Au programme de cette journée : résultats d’une enquête nationale sur l’adoption et les cas d’usage IA dans la santé, cas d’usages IA en oncologie et rythmologie interventionnelle, personnalisation des traitements, enjeux réglementaires et de mise sur le marché, modèles économiques, financements et développement à l’international.

« L’intelligence artificielle dans la santé, ce n’est pas une promesse future, c’est un mouvement en marche depuis plusieurs années. De nombreuses solutions sont déjà déployées, validées, et utilisées dans les hôpitaux ou les laboratoires. Les cas d’usage dans la santé sont non seulement inspirants pour d’autres secteurs, mais aussi remarquables par leur capacité à conjuguer innovation technologique, contraintes réglementaires fortes et mise sur le marché rapide. »

— Pierre Vannier, CEO de Flint.sh, ingénieur et conférencier

Le programme de Medtech_IA est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des décideurs de la Medtech. Des conférences et des tables rondes se succéderont tout au long de la journée, explorant les applications de l'IA à travers des exemples concrets et inspirants, avec un focus sur les défis techniques et stratégiques.

Des retours d'expérience techniques pour inspirer et guider votre stratégie, dont :

Volta Medical - IA en rythmologie interventionnelle: de la collecte de données à la validation d’une solution IA.

Tribun Health - Revue de cas d’usage d’outils de deep learning et de LLM (Large-Language Model) ouvrant la voie à une médecine plus efficace et personnalisée.

Withings - IA embarquée & LLM au service de la santé personnalisée

INRIA - Personnalisation des traitements par apprentissage causal et fédéré.

Des tables rondes pour approfondir les enjeux clés

Au-delà de ces cas d'usage, Medtech_IA abordera également les aspects clés tels que réglementation et internationalisation, ainsi que les nouveaux modèles économiques de la Medtech.

Ces échanges initiés lors des tables rondes pourront se poursuivre avec les experts présents lors des temps de networking.

Un catalyseur des acteurs de l’écosystème

Medtech_IA n'est pas un simple événement, c'est un véritable catalyseur des acteurs clés de l’écosystème de la santé grâce à ces partenariats avec Numérique en santé, La French Care, la French Tech Méditerranée, Digital 113, Eurobiomed, Filière Santé Numérique, Hub France IA, La Mêlée, Medvallée et les Halles de l’IA.

Medtech_IA sera aussi l’occasion de rencontrer des entreprises de la santé telles que The Realm, SpartaCare, l’école de santé numérique, Alia Santé et enfin Life Avocats, sponsors de l’événement.

Matinée

- 09h00 – Café d’accueil

- 09h20 – Mot d’accueil

- 09h45 – « L’IA en anatomopathologie » – Rebecca Sircoulomb, VP Product, Tribun Health

- 10h10 – « IA en rythmologie interventionnelle » – Jean-François Pomerol, CEO, Volta Medical

- 10h45 – Pause networking

- 11h15 – Table ronde « Réglementation & Internationalisation »

- 12h10 – Pause déjeuner

Après-midi

- 13h40 – Enquête nationale sur les cas d’usage IA en santé – HUB France IA

- 14h05 – Table ronde « Business Model & Financement »

- 14h55 – « Personnalisation des traitements par apprentissage causal et fédéré » – Inria

- 15h40 – Pause networking

- 16h10 – « IA embarquée et LLMs : l’approche Withings » – Paul Jouhaud, Withings

- 16h45 – Conférence (à confirmer)

- 17h20 – Keynote de clôture

- 17h55 – Cocktail de clôture

Sponsors et Partenaires de MEDTECH_IA 2025

Sponsors :

The Realm : Cabinet de conseil spécialisé dans l’observabilité, l’intégration continue/déploiement continu (CI/CD) et la gestion d’infrastructures orientées data.

Sparta Care : Agence de conseil experte en marquage CE des dispositifs médicaux numériques (SaMD) et intégrant de l’IA (AIaMD).

École de Santé Numérique : Initiative de l’Université de Montpellier proposant des formations innovantes en santé numérique.

Alia Santé : Pionnier dans la génération de données synthétiques en santé via l’intelligence artificielle.

Life Avocats : Cabinet d’avocats accompagnant les acteurs de la santé numérique sur les enjeux réglementaires.



Partenaires :