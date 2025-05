Pérols - La Mutuelle des Motards affiche ses valeurs et son histoire avec une fresque monumentale

Avec l’œuvre de Franck Blériot (R)évolution en marche !, la façade du siège social de la Mutuelle des Motards à Pérols, près de Montpellier, s’est métamorphosée en une fresque monumentale de 1650 m2, l’une des plus grandes de France.

Le 16 mai 2025, le PDG de la Mutuelle des Motards Patrick Jacquot a dévoilé une fresque réalisée sur la façade du siège de la mutuelle par Franck Blériot, artiste peintre et directeur de l’atelier d’art mural Métamorphoze. Cette œuvre exceptionnelle réinterprète avec audace et engagement La Liberté guidant le peuple de Delacroix — icône de la liberté et du combat — dans l’univers singulier des motards.

Un hommage artistique à une mutuelle pas comme les autres

Née en 1983, suite à un mouvement solidaire et militant porté par la Fédération Française des Motards en Colère en réaction aux tarifs prohibitifs imposés par les assureurs de l’époque, la Mutuelle des Motards incarne depuis plus de 40 ans des valeurs fortes : liberté, solidarité, égalité, responsabilité.

Ce tableau à ciel ouvert ne raconte pas une bataille d’autrefois, mais celle — bien réelle — menée par une communauté unie par le deux-roues. Des visages, des gestes, des roues et des fragments de moteurs s’élèvent comme des symboles. Un damier remplace le drapeau, les routes croisent les mots, et les chiffres deviennent mémoire. Ici, tout parle : les regards, les postures, les pièces mécaniques, les mots choisis.

« Ce n’est pas une simple fresque, c’est une mémoire vivante. J’ai voulu raconter une épopée moderne — celle d’une communauté qui a choisi la solidarité comme moteur. » — Franck Blériot

Inspirée des grandes toiles d’histoire, cette fresque engage le regard autant que la réflexion. L’artiste y mêle narration visuelle et texte, geste pictural et architecture urbaine. Résultat : une œuvre totale, militante, accessible à tous, qui inscrit l’identité de la Mutuelle des Motards dans le paysage public et dans le temps long.

« La Liberté guidant le peuple (motard), version 2025, c’est nous ! »

Patrick Jacquot — « La Liberté guidant le peuple (motard), version 2025, c’est nous ! La Mutuelle des Motards, c’est cette énergie-là : une œuvre collective, vibrante, et profondément visionnaire – et j’espère sincèrement que chaque salarié·e, chaque bénévole, chaque sociétaire qui la regarde y ressentira un peu de cela. Aux artisans de la Mutuelle, je tiens à rappeler que ce que nous avons construit ne nous appartient pas. La Mutuelle des Motards est un héritage reçu que nous devons transmettre, enrichi de notre contribution. Cette fresque en est le symbole visible… mais la véritable transmission s’accomplit dans nos actes, nos décisions, notre façon d’incarner nos valeurs chaque jour, entre nous, comme avec nos sociétaires et nos partenaires.

Car l’enjeu est là : permettre à celles et ceux qui nous rejoignent, à celles et ceux qui viendront après nous de comprendre qu’ils sont les héritiers et les gardiens d’une flamme à entretenir. Cette flamme, c’est celle de la confiance dans l’action collective, dans la force de la solidarité, dans la capacité à transformer la société de l’intérieur. »

La fresque en chiffres :

• 1650 m2 d’adhésif haute performance

• 6000 pièces assemblées en 600 panneaux

• 2500 heures de travail.

© photos : Marc Ginot