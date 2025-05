MARSEILLAN - Le club ADB fait sensation à l'Open Régional d'Occitanie

Le club ADB fait sensation à l’Open Régional d’Occitanie : une moisson de médailles et un hommage vibrant à leur coach disparu

Samedi 24 mai, à l’occasion de l’Open Régional d’Occitanie de Full Contact, le club Alex Défense Boxing de Marseillan a frappé fort. Tous les élèves engagés sont montés sur le podium, ramenant chacun une médaille et illustrant par leur performance l'excellence d’un club en pleine ascension.

Mais au-delà de la performance sportive, c’est toute une philosophie qui s’est exprimée sur les tatamis. Dans une ambiance fraternelle, empreinte de respect et de fair-play, les jeunes combattants d’ADB ont su faire briller non seulement leur technique, mais aussi les valeurs qui leur ont été transmises. Car derrière chaque coup bien placé et chaque médaille gagnée, il y avait la mémoire d’un homme : Alexandre Gakrelidz, ancien coach du club, disparu mais toujours profondément présent dans les cœurs.

« C’est grâce à lui que nous sommes là aujourd’hui, et c’est dans l’esprit qu’il nous a transmis que nous continuons à faire vivre ADB », souligne Montasir El Moutaoikil, au nom du club. L’exigence, la passion et l’humanité de leur mentor se retrouvent désormais dans chaque entraînement, chaque compétition, chaque victoire.

Par leur engagement et leur cohésion, les élèves d’ADB perpétuent ainsi un héritage, celui d’un éducateur sportif hors du commun, dont l’empreinte reste vive. Leur réussite à l’Open régional n’est pas seulement sportive : elle est aussi profondément humaine.

Un immense bravo aux jeunes combattants, aux coachs, aux familles et aux organisateurs de cette belle journée. À travers chaque médaille, c’est tout un club qui s’unit autour d’un projet sportif fort, porteur de sens et de mémoire.