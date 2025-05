FRANCE - PATRIMOINE inaugure la résidence Lou Pignat à Angresse

PATRIMOINE Atlantique a inauguré le lundi 19 mai, la résidence Lou Pignat, située 376 rue du Moulin de Sis à Angresse. Une opération de 12 logements sociaux de qualité, accessibles et parfaitement intégrés à l’environnement local.

Un événement en présence de :

Pierre FROUSTEY , Président de la Communauté de communes MACS

Jean-François MONET, Vice-Président en charge de l'urbanisme et du logement de la Communauté de communes MACS

Dominique MUCCI, Membre du Comité Régional d’ Action Logement

Philippe SARDELUC, Maire d’ Angresse

Gildas AROTCHAREN, Responsable Territorial de PATRIMOINE

Un projet harmonieux et respectueux du cadre de vie

Situé au Nord-Ouest du nouveau "Quartier du collège" d'Angresse, la résidence Lou Pignat comprend 12 logements locatifs sociaux (LLS) en R+2, du T2 au T4, répartis en 4 PLAI et 8 PLUS. Le tout dans une configuration à taille humaine, s’intégrant naturellement au quartier pavillonnaire environnant.La résidence propose 20 places de stationnement, dont 11 sous pergola bois et 4 abritées en rez-de-chaussée, desservies par un cheminement piétonnier et un accès véhicules sécurisé.

Implantée sur un terrain arboré, la construction s'organise sur 2 axes perpendiculaires tout en maintenant des zones paysagées et arborées. Ces aménagements garantissent à la fois intimité, confort et qualité de vie aux habitants.

Confort, accessibilité et qualité architecturale

Chaque logement dispose d’une terrasse généreuse ; ceux du rez-de-chaussée bénéficient en plus d’un jardinet privatif. La plupart des logements bénéficient également d’un cellier ou d’un placard extérieur.

La double orientation a été privilégiée dans la conception, permettant une optimisation du confort thermique et lumineux, ainsi qu'une réduction de la consommation énergétique. Pour les logements ne pouvant en bénéficier, de larges ouvertures assurent un apport en lumière naturelle.

La conception architecturale a été confiée à l’Atelier 3002, Sandra Forest (Soorts-Hossegor), qui propose un projet contemporain et bien intégré dans l’environnement existant. Le projet, aux lignes contemporaines, affirme sa volonté de respecter l'architecture environnante : des volumes simples et lisibles, des tons clairs, et des matériaux qualitatifs.

Une opération durable et responsable

La résidence Lou Pignat, s’inscrit pleinement dans une démarche de construction durable, conciliant performance énergétique, qualité environnementale et confort d’usage. Le bâtiment affiche des performances énergétiques supérieures de 15 % à la réglementation RT2012. Cette opération bénéficie par ailleurs de la labellisation NF Habitat.

Le soin apporté à l’aménagement paysager participe également à cette approche responsable : 320 m² d’espaces verts en pleine terre ont été aménagés pour offrir un cadre de vie agréable et végétalisé. Les espaces privatifs sont délimités avec discrétion, grâce à des haies végétales doublant des clôtures légères, afin de préserver à la fois l’intimité des résidents et l’harmonie visuelle d’ensemble.