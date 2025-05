Toulouse - Occitanie : 1 320 places de stationnement proposées par le groupe Yespark

[Acquisition]

En Occitanie, plus de 1 300 automobilistes peuvent désormais se garer dans des parkings partagés

Il y a quelques semaines le leader du stationnement longue durée, Yespark annonçait l'acquisition de Zenpark renforçant ainsi son positionnement sur tout le territoire. Cette fusion donne naissance au Groupe Yespark qui référence et maille désormais 100 000 places réparties sur 6 000 parkings dans plus de 700 villes, en France, en Italie et en Belgique.

A l’heure où les collectivités de la région rendent payant le stationnement et suppriment des places en voirie pour gagner en espace public, Yespark et Zenpark permettent désormais aux utilisateurs de trouver plus facilement une place de stationnement, à la fois proche, disponible et souvent plus abordable. Le Groupe s’adresse également aux propriétaires de places de parking souhaitant mieux rentabiliser leurs espaces inoccupés, contribuant ainsi à une meilleure utilisation des ressources existantes.

Focus région

Dans la région Occitanie, le groupe Yespark dispose désormais de 1 320 places disponibles :

Yespark : 920 places

Zenpark : 400 places

Voici le Top 3 des villes avec les plus de places disponibles dans cette région :

1- Toulouse : 760 places

2- Montpellier : 330 places

3- Nîmes : 230 places

Accompagner les agglomérations dans l’évolution de leur politique de transition énergétique et de mobilité durable :

Alors que la population citadine continue de croître - 80% de la population française vit en zone urbaine contre 62% en 1960 selon l’Observatoire des Territoires - il devient urgent de retrouver de l’espace public. Les villes sont des espaces définis et non-infinis et désengorger la voirie est aujourd'hui vital pour les gens qui y vivent.

Pour répondre à ce besoin impératif des citadins de vivre dans des villes plus agréables et plus aérées, les pouvoirs publics s’engagent à repenser l'espace urbain, ses différents usages et la place prise par la voiture au sein de cet environnement.

Yespark et Zenpark, deux offres complémentaires :

Sous la gouvernance du Groupe Yespark, les deux marques et plateformes continueront de coexister. Grâce à leurs parkings partagés et mutualisés, et forts de leurs innovations et technologies respectives, Yespark et Zenpark répondent à de nombreux besoins et usages de mobilités des citadins : installation de hubs pour véhicules électriques avec 1000 bornes de recharge disponibles, transformation de places de voiture en centaines de places vélos, mise en place de solutions intégrées avec les acteurs de la mobilité partagée (900 places autopartage, vélo libre-service) et près de 500 parkings à usage relais proches des gares et transports.

Comment ça marche ?

Les applications Yespark et Zenpark permettent aux conducteurs de :

- Trouver une place de parking au plus proche et à un tarif avantageux

- Réserver la place de parking

- Accéder directement au parking via le smartphone

Tous les parkings sont accessibles, soit grâce aux deux applications qui permettent d'ouvrir les portes des parkings ainsi que les accès piétons, soit grâce à un badge personnel qui est envoyé.

Le Groupe Yespark se positionne à présent comme un acteur majeur de la French Tech sur le secteur de la mobilité. Leader du stationnement digital, le Groupe allie rentabilité et ambition, avec un chiffre d’affaires annuel de 50 M€ en 2024 et de solides perspectives de croissance.

Je reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire, d’interview avec un porte parole ou utilisateur. Si vous souhaitez en savoir plus sur le prix du stationnement dans votre ville, le Groupe Yespark met à disposition une plateforme permettant de connaître les meilleures zones où investir dans une place de parking.