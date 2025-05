Toulouse - Le Refugee Food Festival arrive à Toulouse du 14 au 19 juin !

Le Refugee Food Festival arrive à Toulouse du 14 au 19 juin 2025 ! Pour la 1ère éditiontoulousaine, des établissements s’engagent et partageront leurs fourneaux avec descuisinier·es réfugié·es pour des collaborations inédites et savoureuses.

Le Refugee Food Festival prend vie du dialogue entre chef·fe·s ou artisan·ne·s de métiers de bouche etcuisinier·e·s réfugié·e·s, amateur·ice·s ou confirmé·e·s. Le fruit de ces collaborations est un menu inédit mêlantmatrimoines et patrimoines culinaires du monde entier. Du restaurant local et engagé au corner de food court,en passant par une école de cuisine et une cantine de quartier, les établissements toulousains ouvrent grandleurs portes, convaincus comme nous que la cuisine est un puissant levier de partage et d'insertion sociale et professionnelle.

La table agit comme un catalyseur des talents, des trésors culturels et culinaires qui font la beauté et larichesse de notre société (et de nos assiettes). Au-delà d’être un besoin vital, la cuisine répond à desbesoins sociaux (la commensalité, les liens relationnels tissés via les repas) mais aussi culturels : par elles’exprime notre culture, nos traditions, notre identité, notre héritage.

Programmation :

- SAMEDI 14 JUIN : L’ENCAS ANTILLAIS - LES 500 DE LA CARTOUCHERIE

Menu pakistano-antillais parMazhar Iqbal, Ivana et André

- DIMANCHE 15 JUIN : YAZ CANTINE

Brunch méditerranéend'inspiration syrienne par Sawsan Mansour et Pablo Valentin

- 16 ET 17 JUIN : AUX PIEDS SOUS LA TABLE

Déjeuner d'inspiration soudanaisepar Amir Hamid et Kevin Musset

- MARDI 17 JUIN : UNE TABLE A DEUX

Dîner d'inspiration libyenne par Tareq Abdurrahman, Nicolas Soupault et Morgane Hevaldijan

- MERCREDI 18 JUIN : LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE

MIDI - Des élèves du restaurant d'applicationde l'école La Source et la cheffeSandra Ben Slimane collaborent pour un déjeuner avec Muhammad Ijaz (Pakistan)

SOIR - Nouveaux et anciens élèves de l'écoleLa Source accompagnés par la cheffe Sandra Ben Slimane préparent un dîner franco-vénézuélien avec Rosa Rodriguez de Diaz

- JEUDI 19 JUIN : SI MA CANTINE M’ÉTAITCONTÉE

Menu d'inspiration afghane par Lailoma Sarvari et Muriel Lapeyronie

Bien plus qu'un festival...

Refugee Food est un projet global, à la fois association, entreprise d'insertion et organisme de formation qui a pour missionde faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées, de faciliter leur insertion professionnelle dans la restauration,et d’oeuvrer pour une alimentation juste, durable et diversifiée, accessible à tous·tes.

La cheffe Georgiana Viou et le dramaturge Alexis Michalik se font les porte-parole de l’hospitalité à la française pour cette dixième édition où se mêleront gastronomie et culture du 8 au 29 juin dans 12 villes de France, après un week-end d’ouverture à Nice les 10 et 11 mai.

Derrière chaque recette, c’est un parcours, une mémoire, une identité.

La cheffe étoilée Georgiana Viou

“Le RFF, c’est en d’autres mots raconter une histoire, transmettre une mémoire et créer du lien. Je suis très heureuse d’être la marraine de cette édition. Un festival qui célèbre des histoires venues d’ailleurs et qui se partagent autour d’une table. Une façon de briser les frontières et se nourrir les uns des autres. Défendre une cuisine qui rapproche, qui réconforte bien sûr et qui unit au-delà des frontières.”

Originaire du Bénin, Georgiana Viou est cheffe autodidacte du restaurant ROUGE à Nîmes, couronné d’une étoile MICHELIN en 2023. Portée par

son instinct et son énergie, elle compose une cuisine méditerranéenne subtilement inspirée de ses racines béninoises. Son talent, récompensé par le Gault & Millau et le MICHELIN, rayonnera lors d’une collaboration culinaire inédite pour le festival...

La cuisine est un langage universel qui nous rapproche tous.

L'acteur et metteur en scène Alexis Michalik

Natif de Paris, voyageur littéraire, véliplanchiste amateur et passionné de jeux de société, Alexis Michalik est également comédien, auteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur. Sa pièce Passeport, actuellement à l’affiche au théâtre de la Renaissance et en tournée en France, sensibilise le public à la question de l’exil, à travers le récit du parcours semé d’embûches d’Issa, jeune érythréen fraîchement débarqué dans la "jungle de Calais.